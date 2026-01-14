Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму - РИА Новости Крым, 14.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района Республики Крым. Об этом сообщает информационный центр СК России.Информация о нарушении прав жильцов общежития на улице Морской поступила в приемную Бастрыкина во "ВКонтакте". Местная жительница пожаловалась, что в 2019 году здание признано ограниченно работоспособным и люди вынуждены проживать в небезопасных условиях.В этой связи председатель СК затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.Ранее сообщалось, что жильцы многоквартирного дома в Севастополе больше 70 лет добивались ремонта в своем двухэтажном строении. Капитальные работы были проведены после вмешательства СК России.Также, ранее глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людейВ Евпатории сироте пять лет не дают жильеМногоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК
ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, крым, сакский район, жилье, закон и право, новости
Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму

Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов общежития в Крыму

12:49 14.01.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСК РФ
СК РФ
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района Республики Крым. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Информация о нарушении прав жильцов общежития на улице Морской поступила в приемную Бастрыкина во "ВКонтакте". Местная жительница пожаловалась, что в 2019 году здание признано ограниченно работоспособным и люди вынуждены проживать в небезопасных условиях.
"На протяжении длительного времени здание 1963 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии: в стенах образовались сквозные трещины, кровля разрушается. Кроме того, из-за нарушений, допущенных при регистрации права собственности, жильцы лишены возможности приватизировать занимаемые помещения. Обращения в различные инстанции результатов не принесли", - рассказала женщина.
В этой связи председатель СК затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.
Ранее сообщалось, что жильцы многоквартирного дома в Севастополе больше 70 лет добивались ремонта в своем двухэтажном строении. Капитальные работы были проведены после вмешательства СК России.
Также, ранее глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением.
Лента новостейМолния