https://crimea.ria.ru/20260114/bastrykinu-dolozhat-o-narushenii-prav-zhiltsov-obschezhitiya-v-krymu-1152379988.html

Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму

Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму - РИА Новости Крым, 14.01.2026

Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского... РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T12:49

2026-01-14T12:49

2026-01-14T12:49

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

крым

сакский район

жилье

закон и право

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148237487_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_47d70617ef23190c0b3f06e7224a4cff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением прав жильцов общежития в селе Фрунзе Сакского района Республики Крым. Об этом сообщает информационный центр СК России.Информация о нарушении прав жильцов общежития на улице Морской поступила в приемную Бастрыкина во "ВКонтакте". Местная жительница пожаловалась, что в 2019 году здание признано ограниченно работоспособным и люди вынуждены проживать в небезопасных условиях.В этой связи председатель СК затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.Ранее сообщалось, что жильцы многоквартирного дома в Севастополе больше 70 лет добивались ремонта в своем двухэтажном строении. Капитальные работы были проведены после вмешательства СК России.Также, ранее глава СК России затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Севастополе, где потолочные перекрытия текут и угрожают обрушением.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людейВ Евпатории сироте пять лет не дают жильеМногоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК

крым

сакский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, крым, сакский район, жилье, закон и право, новости