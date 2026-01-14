Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Ростов: горят жилые дома и предприятия - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Атака ВСУ на Ростов: горят жилые дома и предприятия
Атака ВСУ на Ростов: горят жилые дома и предприятия - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Атака ВСУ на Ростов: горят жилые дома и предприятия
В Ростовской области в результате удара беспилотников повреждены многоэтажки, загорелось промышленное предприятие и полностью уничтожены огнем несколько частных
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Ростовской области в результате удара беспилотников повреждены многоэтажки, загорелось промышленное предприятие и полностью уничтожены огнем несколько частных жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород, сообщал он ранее. Люди в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.За ночь воздушная атака врага отражена в 10 городах и районах Ростовской области - Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах, уточнил Слюсарь.Кроме того, из-за атаки БПЛА загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова. Один пожар потушен, второй локализован.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
Атака ВСУ на Ростов: горят жилые дома и предприятия

В Ростовской области после атаки ВСУ горят предприятия и разрушены жилые дома

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Ростовской области в результате удара беспилотников повреждены многоэтажки, загорелось промышленное предприятие и полностью уничтожены огнем несколько частных жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород, сообщал он ранее. Люди в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.
За ночь воздушная атака врага отражена в 10 городах и районах Ростовской области - Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах, уточнил Слюсарь.
"В многоквартирном доме в Левенцовском микрорайоне повреждены две квартиры, разбиты стекла в других квартирах многоэтажки. Для жителей развернут пункт временного размещения. Два частных дома сгорели в садовом товариществе "Факел" и Ленинаване Мясниковского района, еще у одного дома повреждена кровля", - написал он в Telegram.
Кроме того, из-за атаки БПЛА загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова. Один пожар потушен, второй локализован.
