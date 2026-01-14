Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушениях - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушениях
Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушениях - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушениях
Ростове-на-Дону после атаки украинских беспилотников двое раненых остаются в больнице, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор области Юрий...
юрий слюсарь
ростовская область
ростов-на-дону
атаки всу
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону после атаки украинских беспилотников двое раненых остаются в больнице, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород в ночь на среду. В одной из квартир многоэтажного дома, атакованного украинскими беспилотниками в Ростове-на-Дону, было обнаружено тело мужчины. Также повреждены несколько многоэтажных домов, два частных дома сгорели."Основная задача сейчас – оказать всю необходимую поддержку пострадавшим: медицинскую, бытовую, психологическую. Каждый случай берется на особый контроль", – отметил Слюсарь, который побывал на месте происшествия совместно с руководством Мясниковского района.Губернатор уточнил, что саперы продолжают работу на месте. После завершения проверки будет создана оценочная комиссия для фиксации ущерба и подготовки официальной документации.Особое внимание уделяется восстановлению инженерных сетей. Пострадавший дом временно отключен от всех коммуникаций, включая отопление. Необходимо обследования несущих конструкций нескольких квартир."Еще раз подчеркиваю: ситуация требует от нас собранности, слаженности и предельной скорости в принятии решений. Каждая минута на счету. Все силы брошены на ликвидацию последствий и помощь людям", – подчеркнул Слюсарь.Ранее сообщалось, что в микрорайоне Ростова-на-Дону после падения БПЛА ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.По данным Минобороны, в течение ночи над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников. Атаки ВСУ были отражены в 10 городах и районах области - Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.Накануне утром ВСУ атаковали Таганрог. Силами ПВО было уничтожено и подавлено семь БПЛА. В результате атаки люди не пострадали, но повреждены жилые многоэтажки, предприятия и учреждение образования. В городе введен режим локального ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской областиДроны ВСУ атаковали Ставропольский край – идет эвакуация из многоэтажекАтака ВСУ на Ростов: горят жилые дома и предприятия
Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушениях

13:22 14.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону после атаки украинских беспилотников двое раненых остаются в больнице, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.
Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения при атаке украинских беспилотников на Ростов и пригород в ночь на среду. В одной из квартир многоэтажного дома, атакованного украинскими беспилотниками в Ростове-на-Дону, было обнаружено тело мужчины. Также повреждены несколько многоэтажных домов, два частных дома сгорели.
"Основная задача сейчас – оказать всю необходимую поддержку пострадавшим: медицинскую, бытовую, психологическую. Каждый случай берется на особый контроль", – отметил Слюсарь, который побывал на месте происшествия совместно с руководством Мясниковского района.
И рассказал, что погибший находился в своем доме во время удара. В той же квартире были его жена и ребенок, но они успели спрятаться в коридоре. Оба получили медицинскую помощь. В больнице остаются еще двое пострадавших, опасности их жизням нет.
Губернатор уточнил, что саперы продолжают работу на месте. После завершения проверки будет создана оценочная комиссия для фиксации ущерба и подготовки официальной документации.
Особое внимание уделяется восстановлению инженерных сетей. Пострадавший дом временно отключен от всех коммуникаций, включая отопление. Необходимо обследования несущих конструкций нескольких квартир.
"Еще раз подчеркиваю: ситуация требует от нас собранности, слаженности и предельной скорости в принятии решений. Каждая минута на счету. Все силы брошены на ликвидацию последствий и помощь людям", – подчеркнул Слюсарь.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Ростова-на-Дону после падения БПЛА ввели режим локальной чрезвычайной ситуации.
По данным Минобороны, в течение ночи над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников. Атаки ВСУ были отражены в 10 городах и районах области - Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.
Накануне утром ВСУ атаковали Таганрог. Силами ПВО было уничтожено и подавлено семь БПЛА. В результате атаки люди не пострадали, но повреждены жилые многоэтажки, предприятия и учреждение образования. В городе введен режим локального ЧС.
Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали Ставропольский край – идет эвакуация из многоэтажек
Атака ВСУ на Ростов: горят жилые дома и предприятия
 
