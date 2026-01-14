Рейтинг@Mail.ru
39 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
39 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
39 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 14.01.2026
39 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за семь часов, сообщили в Минобороны РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за семь часов, сообщили в Минобороны РФ.В течение прошедшей над регионами России сбили 48 украинских беспилотников, в том числе три – над Крымом.Накануне вечером силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы девять вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушенияхЖенщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской областиЧего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
безопасность республики крым и севастополя, крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма
39 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

39 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны

© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за семь часов, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 13.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских БПЛА самолетного типа: 12 – над территорией Краснодарского края, 11 – над акваторией Азовского моря, семь - над территорией Белгородской области, четыре - над территорией Ростовской области, три - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
В течение прошедшей над регионами России сбили 48 украинских беспилотников, в том числе три – над Крымом.
Накануне вечером силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы девять вражеских дронов.
Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушениях
Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
 
