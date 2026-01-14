39 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России

"В период с 13.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских БПЛА самолетного типа: 12 – над территорией Краснодарского края, 11 – над акваторией Азовского моря, семь - над территорией Белгородской области, четыре - над территорией Ростовской области, три - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.