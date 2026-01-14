https://crimea.ria.ru/20260114/39-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1152396499.html
39 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
39 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 14.01.2026
39 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за семь часов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T20:34
2026-01-14T20:34
2026-01-14T20:36
безопасность республики крым и севастополя
крым
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0848dcbe1ccb7060fe7572e6fcf9212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за семь часов, сообщили в Минобороны РФ.В течение прошедшей над регионами России сбили 48 украинских беспилотников, в том числе три – над Крымом.Накануне вечером силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы девять вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушенияхЖенщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской областиЧего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
https://crimea.ria.ru/20260114/33-bespilotnika-sbili-nad-azovskim-morem-1152382069.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913328_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1049c5d9a55cc5883dcf78d5f8e1a55.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, крым, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма
39 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
39 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны
20:34 14.01.2026 (обновлено: 20:36 14.01.2026)