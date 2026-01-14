https://crimea.ria.ru/20260114/33-bespilotnika-sbili-nad-azovskim-morem-1152382069.html

31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем

31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 14.01.2026

31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем

Над Крымом и Азовским морем за 4 часа уничтожили 31 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.01.2026

2026-01-14T13:24

2026-01-14T13:24

2026-01-14T13:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем за 4 часа уничтожили 31 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В период с 9:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что 28 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, три дрона сбили над территорией Республики Крым, еще два беспилотника - над территорией Краснодарского края.В течение прошедшей над регионами России сбили 48 украинских беспилотников, в том числе три – над Крымом.Накануне вечером силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы девять вражеских дронов.

