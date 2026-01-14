Рейтинг@Mail.ru
31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260114/33-bespilotnika-sbili-nad-azovskim-morem-1152382069.html
31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем - РИА Новости Крым, 14.01.2026
31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
Над Крымом и Азовским морем за 4 часа уничтожили 31 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.01.2026
2026-01-14T13:24
2026-01-14T13:32
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
азовское море
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140207326_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_bc15e853f5d40eaad572894bdafdd93c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем за 4 часа уничтожили 31 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В период с 9:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что 28 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, три дрона сбили над территорией Республики Крым, еще два беспилотника - над территорией Краснодарского края.В течение прошедшей над регионами России сбили 48 украинских беспилотников, в том числе три – над Крымом.Накануне вечером силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы девять вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушенияхЖенщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской областиЧего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140207326_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4e14aa4ee79dace6034a1cc099175ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), азовское море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, происшествия, новости
31 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем

Над Крымом и Азовским морем уничтожили 31 беспилотник за четыре часа

13:24 14.01.2026 (обновлено: 13:32 14.01.2026)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Над Крымом и Азовским морем за 4 часа уничтожили 31 беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 9:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что 28 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, три дрона сбили над территорией Республики Крым, еще два беспилотника - над территорией Краснодарского края.
В течение прошедшей над регионами России сбили 48 украинских беспилотников, в том числе три – над Крымом.
Накануне вечером силы российской ПВО за три часа перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, всего за этот период были ликвидированы девять вражеских дронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушениях
Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
 
Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Азовское мореБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47В Крыму экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий
13:29В Крыму возбудили дело после смерти новорожденного в роддоме Симферополя
13:2431 беспилотник сбили над Крымом и Азовским морем
13:22Атака ВСУ на Ростов: что известно о раненых и разрушениях
13:02Первая партия препарата "Ракурс" для лечения рака поступила в больницы РФ
12:49Бастрыкину доложат о нарушении прав жильцов общежития в Крыму
12:44Новости СВО: армия России громит силы Киева и занимает лучшие рубежи
12:25ВТБ: выдачи ипотеки в 2025 году сократились на 9%, до 4,3 трлн рублей
12:21Уиткофф и Кушнер планируют обсудить с Путиным гарантии Киеву
12:14На Украине серьезные перебои со светом - частично обесточены 4 области
12:07Комаровка в Сумской области перешла под контроль российских сил
12:02"Началась зачистка": Тимошенко сделала заявление после обысков в партии
11:54В Крыму проводится проверка по факту смерти новорожденного
11:45В Севастополе возобновили движение морского пассажирского транспорта
11:39"Провалила экзамен": что случится с Европой из-за Украины
11:08Протесты в Иране: как будет действовать Трамп и чего ждать дальше
10:41Больше 85 тысяч абонентов в ЛНР без света из-за украинских атак
10:29В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
10:21Завербованная Киевом россиянка планировала убийство сотрудника ОПК
10:08Режим ЧС введен в Ростове после атаки
Лента новостейМолния