Зима вступила в свои права: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Зима вступила в свои права: погода в Крыму во вторник
Зима вступила в свои права: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Зима вступила в свои права: погода в Крыму во вторник
В Крыму зима опять вступила в свои права – во вторник в Крыму местами пройдет снег, на дорогах гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T00:01
2026-01-13T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму зима опять вступила в свои права – во вторник в Крыму местами пройдет снег, на дорогах гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Зима вступила в свои права: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до -10 градусов и местами пройдет снег

00:01 13.01.2026
 
© РИА Новости КрымЗима в Крыму
Зима в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму зима опять вступила в свои права – во вторник в Крыму местами пройдет снег, на дорогах гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, на южном побережье -1…-3, днем -2…+3 градуса, в горах -3…-8", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами снег, гололедица. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем около нуля.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +1...+3 градуса. На дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы -1...-3 градуса, днем +1...+3.
В Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем снег. Температура ночью -4...-6, днем -1...+1 градус.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут -4...-6 градусов, днем -1....+1.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
