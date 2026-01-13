https://crimea.ria.ru/20260113/zima-vstupila-v-svoi-prava-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1152318398.html
Зима вступила в свои права: погода в Крыму во вторник
В Крыму зима опять вступила в свои права – во вторник в Крыму местами пройдет снег, на дорогах гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму зима опять вступила в свои права – во вторник в Крыму местами пройдет снег, на дорогах гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами снег, гололедица. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем около нуля.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +1...+3 градуса. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы -1...-3 градуса, днем +1...+3.В Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем снег. Температура ночью -4...-6, днем -1...+1 градус.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут -4...-6 градусов, днем -1....+1.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму зима опять вступила в свои права – во вторник в Крыму местами пройдет снег, на дорогах гололедица, сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, на южном побережье -1…-3, днем -2…+3 градуса, в горах -3…-8", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами снег, гололедица. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем около нуля.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4, днем +1...+3 градуса. На дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь со снегом. Температура воздуха в ночные часы -1...-3 градуса, днем +1...+3.
В Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем снег. Температура ночью -4...-6, днем -1...+1 градус.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут -4...-6 градусов, днем -1....+1.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.