Жителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозить

2026-01-13T11:02
2026-01-13T11:02
2026-01-13T11:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области из-за сложной ситуации с частичной потерей тепла и электроэнергии рассматривают варианты перевозки жителей в другие регионы в случае ухудшения обстановки. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков.Он констатировал, что при ухудшении ситуации полностью восстановить поставку электроэнергии в жилые дома и на промышленные предприятия за счет резервной генерации будет невозможно. При том подчеркнул, что сейчас речь не идет о немедленном переезде жителей области, а только о необходимости выработки последовательности действий в случае такой необходимости."Если есть возможность, переезжаем, перевозим детей к родственникам – там, где есть тепло и электроэнергия. Если нет, то мы, как и всегда, рядом. Мы понимаем, что нужно делать, и вся помощь будет оказана", – написал губернатор.9 января в Белгородской области без электричества в после обстрелов ВСУ остались более полумиллиона человек, почти столько же - без тепла, сообщал ранее Гладков. 6 января боевики ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Белгородской области, загорелись несколько резервуаров. Пожар потушили только спустя сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Белгород: возникли проблемы с подачей тепла и электричестваВСУ ударили ракетами по центру БелгородаЧП в Белгороде: боеприпас упал на территории соцобъекта
