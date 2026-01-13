https://crimea.ria.ru/20260113/zachem-trampu-grenlandiya-i-o-chem-ssha-dolzhny-dogovoritsya-s-rossiey-1152351336.html
Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
Ситуация вокруг Гренландии нешуточная и должна стать частью договоренностей США и РФ в рамках достижения прочного мира на всей планете, который заключат три... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T22:30
2026-01-13T22:30
2026-01-13T22:30
радио "спутник в крыму"
гренландия
сша
россия
китай
мнения
павел шипилин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143372671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cab80f25ee817e6ec66b05d3755929f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Гренландии нешуточная и должна стать частью договоренностей США и РФ в рамках достижения прочного мира на всей планете, который заключат три сверхдержавы: Россия, Америка и Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Павел Шипилин.По словам эксперта, геополитический расклад сегодня выглядит таким образом: на наших глазах три сверхдержавы пытаются договориться и закрепить за собой сферы влияния в многополярном мире, чтобы вся планета жила в спокойствии и порядке, но пока достигнуть консенсуса получается с трудом.При этом США и лично американский президент Дональд Трамп в попытке сохранить максимум влияния и расширить его подливают масла в огонь, заметил собеседник.Таким образом Трамп, по мнению политолога, демонстрирует не только агрессию, но и страхи, прежде всего перед Китаем, главным экономическим конкурентом США и наиболее острой угрозой для Штатов."А Россия не является угрозой для США, и Трамп прекрасно осознает это. Речь не о том, что мы не можем их уничтожить, а о том, что мы не угрожаем. Поэтому его внимание переключено на Юго-Восточную Азию – это главная цель", – добавил гость эфира.Отсюда, по его словам, и повышенное внимание Трампа к Ближнему Востоку, где США вынуждены держать войска, беспокоясь о том, что будут иметь здесь меньше влияния, чем Китай или Россия.И что касается Гренландии, то это превентивные меры Трампа именно в отношении РФ, считает Шипилин. Своими притязаниями на остров президент США пытается "профилактировать угрозу России, которая теоретически может от нас исходить", говорит эксперт.При этом претензии Трампа на Гренландию угрожают экономическим интересам России, подчеркнул Шипилин."И на самом деле ситуация вокруг Гренландии нешуточная. Ведь что такое сегодня Гренландия – это угроза нашему Северному морскому пути. Она просто в двух шагах от Северного полюса", – пояснил эксперт.Таким образом, по словам Шипилина, на первом месте у США вопросы, касающиеся собственного места под солнцем в условиях меняющегося миропорядка, и роль Украины здесь минимальна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США получат Гренландию - ТрампКрым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможныНа что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение
гренландия
сша
россия
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143372671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f6c0b233cdb4da0e06071b71acee348.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гренландия, сша, россия, китай, мнения, павел шипилин, в мире
Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
Ситуация вокруг Гренландии должна стать частью договоренностей США и России – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым.
Ситуация вокруг Гренландии нешуточная и должна стать частью договоренностей США и РФ в рамках достижения прочного мира на всей планете, который заключат три сверхдержавы: Россия, Америка и Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил политолог Павел Шипилин.
По словам эксперта, геополитический расклад сегодня выглядит таким образом: на наших глазах три сверхдержавы пытаются договориться и закрепить за собой сферы влияния в многополярном мире, чтобы вся планета жила в спокойствии и порядке, но пока достигнуть консенсуса получается с трудом.
При этом США и лично американский президент Дональд Трамп в попытке сохранить максимум влияния и расширить его подливают масла в огонь, заметил собеседник.
"Эскапады Трампа "я это захвачу и то", вся эта агрессивная американская бравада представляет собой сегодня серьезный дестабилизирующий фактор, потому что это меняет конфигурацию глобальной безопасности. И я уверен, что российское руководство принимает во внимание все высказывания и Хегсета (Пит, министр обороны США), и Рубио (Марко, госсекретарь США), и самого Трампа", – считает эксперт.
Таким образом Трамп, по мнению политолога, демонстрирует не только агрессию, но и страхи, прежде всего перед Китаем, главным экономическим конкурентом США и наиболее острой угрозой для Штатов.
"А Россия не является угрозой для США, и Трамп прекрасно осознает это. Речь не о том, что мы не можем их уничтожить, а о том, что мы не угрожаем. Поэтому его внимание переключено на Юго-Восточную Азию – это главная цель", – добавил гость эфира.
Отсюда, по его словам, и повышенное внимание Трампа к Ближнему Востоку, где США вынуждены держать войска, беспокоясь о том, что будут иметь здесь меньше влияния, чем Китай или Россия.
И что касается Гренландии, то это превентивные меры Трампа именно в отношении РФ, считает Шипилин. Своими притязаниями на остров президент США пытается "профилактировать угрозу России, которая теоретически может от нас исходить", говорит эксперт.
"Через Северный полюс многие ракеты летят. И если Гренландия будет американская, он (Трамп – ред.) там все заставит РЛС и прочим. Хотя мы – я это еще раз подчеркну – не собираемся атаковать Америку, так она не представляет для нас угрозы", – сказал политолог.
При этом претензии Трампа на Гренландию угрожают экономическим интересам России, подчеркнул Шипилин.
"И на самом деле ситуация вокруг Гренландии нешуточная. Ведь что такое сегодня Гренландия – это угроза нашему Северному морскому пути. Она просто в двух шагах от Северного полюса", – пояснил эксперт.
Таким образом, по словам Шипилина, на первом месте у США вопросы, касающиеся собственного места под солнцем в условиях меняющегося миропорядка, и роль Украины здесь минимальна.
"Внимание к Украине у США не то что ослабло – оно исчезает. У Трампа есть дела поважнее... Есть серьезные вещи, которые должны обсуждаться серьезными державами – сферы влияния. И нам нужны переговоры с Трампом, и Си Цзиньпину (председатель КНР – ред.) нужны переговоры с Трампом. Всем нужны переговоры друг с другом. С Китаем мы уже обо всем договорились, теперь нам нужно привлекать США", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: