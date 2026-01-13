Рейтинг@Mail.ru
Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260113/zachem-trampu-grenlandiya-i-o-chem-ssha-dolzhny-dogovoritsya-s-rossiey-1152351336.html
Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
Ситуация вокруг Гренландии нешуточная и должна стать частью договоренностей США и РФ в рамках достижения прочного мира на всей планете, который заключат три... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T22:30
2026-01-13T22:30
радио "спутник в крыму"
гренландия
сша
россия
китай
мнения
павел шипилин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143372671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cab80f25ee817e6ec66b05d3755929f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Гренландии нешуточная и должна стать частью договоренностей США и РФ в рамках достижения прочного мира на всей планете, который заключат три сверхдержавы: Россия, Америка и Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Павел Шипилин.По словам эксперта, геополитический расклад сегодня выглядит таким образом: на наших глазах три сверхдержавы пытаются договориться и закрепить за собой сферы влияния в многополярном мире, чтобы вся планета жила в спокойствии и порядке, но пока достигнуть консенсуса получается с трудом.При этом США и лично американский президент Дональд Трамп в попытке сохранить максимум влияния и расширить его подливают масла в огонь, заметил собеседник.Таким образом Трамп, по мнению политолога, демонстрирует не только агрессию, но и страхи, прежде всего перед Китаем, главным экономическим конкурентом США и наиболее острой угрозой для Штатов."А Россия не является угрозой для США, и Трамп прекрасно осознает это. Речь не о том, что мы не можем их уничтожить, а о том, что мы не угрожаем. Поэтому его внимание переключено на Юго-Восточную Азию – это главная цель", – добавил гость эфира.Отсюда, по его словам, и повышенное внимание Трампа к Ближнему Востоку, где США вынуждены держать войска, беспокоясь о том, что будут иметь здесь меньше влияния, чем Китай или Россия.И что касается Гренландии, то это превентивные меры Трампа именно в отношении РФ, считает Шипилин. Своими притязаниями на остров президент США пытается "профилактировать угрозу России, которая теоретически может от нас исходить", говорит эксперт.При этом претензии Трампа на Гренландию угрожают экономическим интересам России, подчеркнул Шипилин."И на самом деле ситуация вокруг Гренландии нешуточная. Ведь что такое сегодня Гренландия – это угроза нашему Северному морскому пути. Она просто в двух шагах от Северного полюса", – пояснил эксперт.Таким образом, по словам Шипилина, на первом месте у США вопросы, касающиеся собственного места под солнцем в условиях меняющегося миропорядка, и роль Украины здесь минимальна.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США получат Гренландию - ТрампКрым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможныНа что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение
гренландия
сша
россия
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0f/1143372671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f6c0b233cdb4da0e06071b71acee348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гренландия, сша, россия, китай, мнения, павел шипилин, в мире
Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией

Ситуация вокруг Гренландии должна стать частью договоренностей США и России – мнение

22:30 13.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости . Илья Тимин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Ситуация вокруг Гренландии нешуточная и должна стать частью договоренностей США и РФ в рамках достижения прочного мира на всей планете, который заключат три сверхдержавы: Россия, Америка и Китай. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Павел Шипилин.
По словам эксперта, геополитический расклад сегодня выглядит таким образом: на наших глазах три сверхдержавы пытаются договориться и закрепить за собой сферы влияния в многополярном мире, чтобы вся планета жила в спокойствии и порядке, но пока достигнуть консенсуса получается с трудом.
При этом США и лично американский президент Дональд Трамп в попытке сохранить максимум влияния и расширить его подливают масла в огонь, заметил собеседник.

"Эскапады Трампа "я это захвачу и то", вся эта агрессивная американская бравада представляет собой сегодня серьезный дестабилизирующий фактор, потому что это меняет конфигурацию глобальной безопасности. И я уверен, что российское руководство принимает во внимание все высказывания и Хегсета (Пит, министр обороны США), и Рубио (Марко, госсекретарь США), и самого Трампа", – считает эксперт.

Таким образом Трамп, по мнению политолога, демонстрирует не только агрессию, но и страхи, прежде всего перед Китаем, главным экономическим конкурентом США и наиболее острой угрозой для Штатов.
"А Россия не является угрозой для США, и Трамп прекрасно осознает это. Речь не о том, что мы не можем их уничтожить, а о том, что мы не угрожаем. Поэтому его внимание переключено на Юго-Восточную Азию – это главная цель", – добавил гость эфира.
Отсюда, по его словам, и повышенное внимание Трампа к Ближнему Востоку, где США вынуждены держать войска, беспокоясь о том, что будут иметь здесь меньше влияния, чем Китай или Россия.
И что касается Гренландии, то это превентивные меры Трампа именно в отношении РФ, считает Шипилин. Своими притязаниями на остров президент США пытается "профилактировать угрозу России, которая теоретически может от нас исходить", говорит эксперт.

"Через Северный полюс многие ракеты летят. И если Гренландия будет американская, он (Трамп – ред.) там все заставит РЛС и прочим. Хотя мы – я это еще раз подчеркну – не собираемся атаковать Америку, так она не представляет для нас угрозы", – сказал политолог.

При этом претензии Трампа на Гренландию угрожают экономическим интересам России, подчеркнул Шипилин.
"И на самом деле ситуация вокруг Гренландии нешуточная. Ведь что такое сегодня Гренландия – это угроза нашему Северному морскому пути. Она просто в двух шагах от Северного полюса", – пояснил эксперт.
Таким образом, по словам Шипилина, на первом месте у США вопросы, касающиеся собственного места под солнцем в условиях меняющегося миропорядка, и роль Украины здесь минимальна.

"Внимание к Украине у США не то что ослабло – оно исчезает. У Трампа есть дела поважнее... Есть серьезные вещи, которые должны обсуждаться серьезными державами – сферы влияния. И нам нужны переговоры с Трампом, и Си Цзиньпину (председатель КНР – ред.) нужны переговоры с Трампом. Всем нужны переговоры друг с другом. С Китаем мы уже обо всем договорились, теперь нам нужно привлекать США", – подытожил эксперт.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США получат Гренландию - Трамп
Крым в России и Гренландия в США: почему аналогии невозможны
На что способна Европа для защиты Гренландии от США и Трампа – мнение
 
Радио "Спутник в Крыму"ГренландияСШАРоссияКитайМненияПавел ШипилинВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48И снова здравствуйте: за что в России любят Старый Новый год
22:30Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
22:08Почему русские празднуют Новый год два раза
21:48В Евпатории открыли новый детский сад на 280 мест
21:31Следком РФ проверит работу асфальтобетонного завода в Керчи
21:16В многоквартирном доме под Ялтой произошел пожар
21:01За два часа над Крымом и акваториями морей ликвидировали 27 дронов ВСУ
20:48В Крыму за год родились 204 двойни и одна тройня
20:28Как крымчане будут отмечать Старый Новый год – опрос
20:11Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
19:57Старый Новый год не для всех: празднуют ли его за рубежом
19:43Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
19:31Атака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробности
19:15В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
19:10Крымский мост: что происходит на объекте после запуска движения
19:06В Феодосии слышна стрельба
18:57Крымский мост открыли
18:44В Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТ
18:28В Крыму более 100 человек переселили из аварийного жилья
18:1128 беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Лента новостейМолния