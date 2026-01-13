https://crimea.ria.ru/20260113/za-dva-chasa-nad-krymom-i-akvatoriyami-morey-likvidirovali-27-dronov-vsu-1152364925.html

За два часа над Крымом и акваториями морей ликвидировали 27 дронов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Российские системы ПВО ликвидировали 27 украинских дронов над Крымом, Азовским и Черным морями вечером во вторник. Всего противник за два часа запустил 33 беспилотника по территории России, сообщили в Минобороны РФ.В оборонном ведомстве уточнили, что из 14 них ликвидировали над акваторией Азовского моря и два над акваторией Черного моря, а над территорией Республики Крым – 11.Также три беспилотника ликвидированы над территорией Краснодарского края, два – над Белгородской и один над Волгоградской областями.Двумя часами ранее сообщалось, что над территорией Крыма и акваторией Азовского моря ПВО РФ ликвидировала 28 украинских беспилотников.Утром во вторник силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку удара ВСУ по Крыму. За пять часов над регионом уничтожили 11 беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнениеАтака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробностиВ Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников

