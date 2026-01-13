https://crimea.ria.ru/20260113/yuzhnyy-bereg-kryma-zasypalo-snegom---situatsiya-na-dorogakh-1152343336.html
Южный берег Крыма засыпало снегом - ситуация на дорогах
2026-01-13T09:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Участок автомобильной дороги Ялта – Севастополь засыпало снегом – дорожники расчищают покрытие, сообщают в пресс-службе "Крымавтодора".На предприятии уточнили, что, несмотря на работы, движение не перекрыто.И напомнили, что в районе Ялты около 11 часов ожидается снег. После часа дня осадки выпадут на Ангарском перевале и в Алуште. Все водителей просят быть внимательными и учитывать погодные условия.Ранее сообщалось, что проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видеоЗима вступила в свои права: погода в Крыму во вторникВ реках на Кубани опасно поднялся уровень воды
