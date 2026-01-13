Рейтинг@Mail.ru
Южный берег Крыма засыпало снегом - ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260113/yuzhnyy-bereg-kryma-zasypalo-snegom---situatsiya-na-dorogakh-1152343336.html
Южный берег Крыма засыпало снегом - ситуация на дорогах
Южный берег Крыма засыпало снегом - ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Южный берег Крыма засыпало снегом - ситуация на дорогах
Участок автомобильной дороги Ялта – Севастополь засыпало снегом – дорожники расчищают покрытие, сообщают в пресс-службе "Крымавтодора". РИА Новости Крым, 13.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152343224_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_877eafb1176e533824eb1cd08986a9d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Участок автомобильной дороги Ялта – Севастополь засыпало снегом – дорожники расчищают покрытие, сообщают в пресс-службе "Крымавтодора".На предприятии уточнили, что, несмотря на работы, движение не перекрыто.И напомнили, что в районе Ялты около 11 часов ожидается снег. После часа дня осадки выпадут на Ангарском перевале и в Алуште. Все водителей просят быть внимательными и учитывать погодные условия.Ранее сообщалось, что проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт.
юбк
ялта
крым
Новости
дороги крыма, юбк, ялта, крымавтодор, новости крыма, крым, погода в крыму
Южный берег Крыма засыпало снегом - ситуация на дорогах

Автодорогу Ялта – Севастополь засыпало снегом

09:44 13.01.2026 (обновлено: 10:17 13.01.2026)
 
© КрымавтодорДорогу Ялта- Севастополь засыпало снегом
Дорогу Ялта- Севастополь засыпало снегом
© Крымавтодор
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Участок автомобильной дороги Ялта – Севастополь засыпало снегом – дорожники расчищают покрытие, сообщают в пресс-службе "Крымавтодора".
На предприятии уточнили, что, несмотря на работы, движение не перекрыто.
"Дорожники продолжают круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог для оперативного реагирования на изменения погодных условий", – отметили в организации.
И напомнили, что в районе Ялты около 11 часов ожидается снег. После часа дня осадки выпадут на Ангарском перевале и в Алуште. Все водителей просят быть внимательными и учитывать погодные условия.
Ранее сообщалось, что проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт.
Ситуация на дорогах КрымаДороги КрымаЮБКЯлтаКрымавтодорНовости КрымаКрымПогода в Крыму
 
