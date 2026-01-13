Рейтинг@Mail.ru
ВСУ с начала года убили 45 мирных россиян
ВСУ с начала года убили 45 мирных россиян
ВСУ с начала года убили 45 мирных россиян
ВСУ с начала года убили 45 мирных россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. С начала года 107 мирных жителей России пострадали от украинских атак, еще 45 человек погибли, среди них трое детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. С начала года 107 мирных жителей России пострадали от украинских атак, еще 45 человек погибли, среди них трое детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В этот период по гражданским объектам в России было выпущено больше 4 тысяч боеприпасов. Дроны ВСУ массированно били по Белгородской, Херсонской и Курской областям. Кроме того, беспилотники атаковали 18 российских регионов, значительно удаленных от зоны ведения боевых действий."Наиболее вопиющими примерами военных преступлений ВФУ стали варварский удар по гостиничному комплексу в селе Хорлы Херсонской области, атака на гражданский автомобиль в Тарасовке Херсонской области, приведшая к гибели пятилетнего ребенка, удар по селу Пятницкое в Белгородской области, в результате которого пострадала шестилетняя девочка, массированный налет дронов на Воронеж, приведший к гибели молодой женщины и травмированию трех гражданских лиц, ракетный удар по энергоподстанции в Белгородской области, оставивший без электроснабжения не менее 600 тысяч жителей региона", - перечислил Мирошник.Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиВ ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В больницах Крыма продолжают лечение 8 пострадавших при атаке на ХорлыАтаки ВСУ на Севастополь: в Балаклаве повреждены дома и машиныОрганизаторы атаки на Воронеж понесут неотвратимое наказание - МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. С начала года 107 мирных жителей России пострадали от украинских атак, еще 45 человек погибли, среди них трое детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За период с 1 по 11 января 2026 года от действий ВСУ пострадал как минимум 152 мирных жителя: ранения получили 107 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 45 гражданских жителей, в том числе трое детей", - привел он данные.
В этот период по гражданским объектам в России было выпущено больше 4 тысяч боеприпасов. Дроны ВСУ массированно били по Белгородской, Херсонской и Курской областям.
Кроме того, беспилотники атаковали 18 российских регионов, значительно удаленных от зоны ведения боевых действий.
"Наиболее вопиющими примерами военных преступлений ВФУ стали варварский удар по гостиничному комплексу в селе Хорлы Херсонской области, атака на гражданский автомобиль в Тарасовке Херсонской области, приведшая к гибели пятилетнего ребенка, удар по селу Пятницкое в Белгородской области, в результате которого пострадала шестилетняя девочка, массированный налет дронов на Воронеж, приведший к гибели молодой женщины и травмированию трех гражданских лиц, ракетный удар по энергоподстанции в Белгородской области, оставивший без электроснабжения не менее 600 тысяч жителей региона", - перечислил Мирошник.

Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области

В ночь на 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по селу Хорлы Херсонской области. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье, где мирные жители встречали Новый год. Погибли 29 человек. Многие сгорели заживо. Более 50 пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Часть раненых доставили в больницы Крыма. Позже из Симферополя в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ санавиацией перевезли ребенка в тяжелом состоянии.
Москва потребовала от Управления верховного комиссара ООН по правам человека в кратчайшие сроки публично осудить чудовищный теракт киевского режима, его молчание будет равносильно соучастию в преступлениях, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.
