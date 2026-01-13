https://crimea.ria.ru/20260113/vsu-atakuyut-zaporozhskuyu-oblast---est-ranenye-1152348177.html

ВСУ атакуют Запорожскую область - есть раненые

ВСУ атакуют Запорожскую область - есть раненые - РИА Новости Крым, 13.01.2026

ВСУ атакуют Запорожскую область - есть раненые

13.01.2026
Четыре человека ранены в результате ударов ВСУ по Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Четыре человека ранены в результате ударов ВСУ по Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."За прошедшие сутки противник осуществил девять атак по населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, есть пострадавшие", - написал он в своем Telegram-канале."Также в результате двух атак на многоквартирные дома в городе Васильевка повреждены фасады зданий, выбиты оконные стекла, нанесен ущерб прилегающей территории", - добавил он.Накануне два человека погибли и один был ранен в результате вражеской атаки на села в Херсонской области, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщили местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Таганрог – что известноВСУ с начала года убили 45 мирных россиянПри атаке ВСУ ранен глава Грайворонского округа Белгородской области

