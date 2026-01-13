Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атакуют Запорожскую область - есть раненые - РИА Новости Крым, 13.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260113/vsu-atakuyut-zaporozhskuyu-oblast---est-ranenye-1152348177.html
ВСУ атакуют Запорожскую область - есть раненые
ВСУ атакуют Запорожскую область - есть раненые - РИА Новости Крым, 13.01.2026
ВСУ атакуют Запорожскую область - есть раненые
Четыре человека ранены в результате ударов ВСУ по Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 13.01.2026
запорожская область
атаки всу
евгений балицкий
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119801421_0:19:3262:1854_1920x0_80_0_0_71972b95d2670ea89696650d9348626b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Четыре человека ранены в результате ударов ВСУ по Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."За прошедшие сутки противник осуществил девять атак по населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, есть пострадавшие", - написал он в своем Telegram-канале."Также в результате двух атак на многоквартирные дома в городе Васильевка повреждены фасады зданий, выбиты оконные стекла, нанесен ущерб прилегающей территории", - добавил он.Накануне два человека погибли и один был ранен в результате вражеской атаки на села в Херсонской области, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщили местные власти.
ВСУ атакуют Запорожскую область - есть раненые

Четыре человека ранены в результате ударов ВСУ по Запорожской области

12:51 13.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПереливание крови
Переливание крови - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Четыре человека ранены в результате ударов ВСУ по Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки противник осуществил девять атак по населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, есть пострадавшие", - написал он в своем Telegram-канале.
Украинские боевики атаковали беспилотниками частный сектор Васильевского муниципального округа, ранения получили три мирных жителя: две женщины - 1968 и 1949 годов рождения и мужчина 1965 года рождения. Также ВСУ атаковали Михайловский муниципальный округ, здесь пострадала женщина 1976 года рождения, перечислил губернатор, уточнив, что пострадавшие находятся в больнице.
"Также в результате двух атак на многоквартирные дома в городе Васильевка повреждены фасады зданий, выбиты оконные стекла, нанесен ущерб прилегающей территории", - добавил он.
Накануне два человека погибли и один был ранен в результате вражеской атаки на села в Херсонской области, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. Кроме того, несколько многоквартирных домов и школа были повреждены в Бердянске в результате ночной атаки ВСУ, сообщили местные власти.
