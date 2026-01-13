https://crimea.ria.ru/20260113/vdovam-boytsov-svo-dadut-pravo-postupat-v-vuzy-bez-ekzamenov-1152358349.html
Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет льготы в сфере образования для семей погибших СВО.
Госдума одобрила льготы для вдов погибших участников СВО при поступлении на учебу
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет льготы в сфере образования для семей погибших СВО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Документ предлагает дать вдовам и вдовцам погибших военнослужащих право бесплатно поступать в вузы и колледжи по специальной квоте – без вступительных экзаменов. Такие же правила уже действуют для детей погибших бойцов. Кроме того, вдовы и вдовцы смогут бесплатно учиться на подготовительных отделениях государственных вузов.
"Необходимость предоставления права на поступление в учреждения высшего образования по отдельной квоте вызвана тем, что супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца обусловливает необходимость их устройства работу (особенно если они не трудоустроены). В связи с этим требуется обеспечить возможность получения образования, переподготовки, а иногда и получение профессии впервые, чтобы обеспечить достойную жизнь семьи. В связи с чем у вдов военнослужащих есть большой запрос на получение образования", – объяснили авторы проекта в пояснительной записке.
Новые меры должны помочь им получить специальность, повысить квалификацию и обеспечить себя и семью.
Отмечается, что трудовое законодательство уже позволяет совмещать работу и учебу – для этого предусмотрены учебные отпуска с сохранением зарплаты на время экзаменов и обучения.
Ранее сообщалось
что сопровождающим ветеранов спецоперации на санаторно-курортное лечение и реабилитацию оплатят проезд, проживание и питание.
