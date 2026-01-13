https://crimea.ria.ru/20260113/vdovam-boytsov-svo-dadut-pravo-postupat-v-vuzy-bez-ekzamenov-1152358349.html

Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов

Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов - РИА Новости Крым, 13.01.2026

Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет льготы в сфере образования для семей погибших СВО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты... РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13T16:46

2026-01-13T16:46

2026-01-13T16:46

государственная дума рф

соцзащита

образование в россии

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136745786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c8e5e9d848fc5f779419b98cff68766.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет льготы в сфере образования для семей погибших СВО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.Документ предлагает дать вдовам и вдовцам погибших военнослужащих право бесплатно поступать в вузы и колледжи по специальной квоте – без вступительных экзаменов. Такие же правила уже действуют для детей погибших бойцов. Кроме того, вдовы и вдовцы смогут бесплатно учиться на подготовительных отделениях государственных вузов.Новые меры должны помочь им получить специальность, повысить квалификацию и обеспечить себя и семью.Отмечается, что трудовое законодательство уже позволяет совмещать работу и учебу – для этого предусмотрены учебные отпуска с сохранением зарплаты на время экзаменов и обучения.Ранее сообщалось, что сопровождающим ветеранов спецоперации на санаторно-курортное лечение и реабилитацию оплатят проезд, проживание и питание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в КрымуВ Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрутПутин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, соцзащита, образование в россии, новости, россия