Рейтинг@Mail.ru
Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260113/vdovam-boytsov-svo-dadut-pravo-postupat-v-vuzy-bez-ekzamenov-1152358349.html
Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов
Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет льготы в сфере образования для семей погибших СВО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T16:46
2026-01-13T16:46
государственная дума рф
соцзащита
образование в россии
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136745786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c8e5e9d848fc5f779419b98cff68766.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет льготы в сфере образования для семей погибших СВО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.Документ предлагает дать вдовам и вдовцам погибших военнослужащих право бесплатно поступать в вузы и колледжи по специальной квоте – без вступительных экзаменов. Такие же правила уже действуют для детей погибших бойцов. Кроме того, вдовы и вдовцы смогут бесплатно учиться на подготовительных отделениях государственных вузов.Новые меры должны помочь им получить специальность, повысить квалификацию и обеспечить себя и семью.Отмечается, что трудовое законодательство уже позволяет совмещать работу и учебу – для этого предусмотрены учебные отпуска с сохранением зарплаты на время экзаменов и обучения.Ранее сообщалось, что сопровождающим ветеранов спецоперации на санаторно-курортное лечение и реабилитацию оплатят проезд, проживание и питание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в КрымуВ Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрутПутин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/16/1136745786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9845e8aa71729f110fef7c3126474921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, соцзащита, образование в россии, новости, россия
Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов

Госдума одобрила льготы для вдов погибших участников СВО при поступлении на учебу

16:46 13.01.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗачетная книжка
Зачетная книжка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет льготы в сфере образования для семей погибших СВО. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Документ предлагает дать вдовам и вдовцам погибших военнослужащих право бесплатно поступать в вузы и колледжи по специальной квоте – без вступительных экзаменов. Такие же правила уже действуют для детей погибших бойцов. Кроме того, вдовы и вдовцы смогут бесплатно учиться на подготовительных отделениях государственных вузов.
"Необходимость предоставления права на поступление в учреждения высшего образования по отдельной квоте вызвана тем, что супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца обусловливает необходимость их устройства работу (особенно если они не трудоустроены). В связи с этим требуется обеспечить возможность получения образования, переподготовки, а иногда и получение профессии впервые, чтобы обеспечить достойную жизнь семьи. В связи с чем у вдов военнослужащих есть большой запрос на получение образования", – объяснили авторы проекта в пояснительной записке.
Новые меры должны помочь им получить специальность, повысить квалификацию и обеспечить себя и семью.
Отмечается, что трудовое законодательство уже позволяет совмещать работу и учебу – для этого предусмотрены учебные отпуска с сохранением зарплаты на время экзаменов и обучения.
Ранее сообщалось, что сопровождающим ветеранов спецоперации на санаторно-курортное лечение и реабилитацию оплатят проезд, проживание и питание.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму
В Севастополе для комфорта участников СВО изменили транспортный маршрут
Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
 
Государственная Дума РФСоцзащитаОбразование в РоссииНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:43Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
19:31Атака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробности
19:15В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
19:10Крымский мост: что происходит на объекте после запуска движения
19:06В Феодосии слышна стрельба
18:57Крымский мост открыли
18:44В Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТ
18:28В Крыму более 100 человек переселили из аварийного жилья
18:1128 беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем
18:08Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым
17:55В Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туриста
17:43Крымский мост закрыли для проезда
17:17ВТБ: молодежь удвоила траты по "Пушкинской карте" в новогодние праздники
17:08Дизель-генераторами обеспечены: Севастополь готовится к новому снегопаду
16:58Рейд в Севастополе открыли
16:48Отбой воздушной тревоги в Севастополе
16:46Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов
16:40В Севастополе продолжает снижаться уровень рек
16:32В Севастополе воздушная тревога
16:31В Севастополе закрыли рейд
Лента новостейМолния