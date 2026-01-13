https://crimea.ria.ru/20260113/v-taganroge-vveli-chs-posle-udara-bespilotnikov-1152346380.html
В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников
В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников
В Таганроге обломки БПЛА повредили жилые дома и учреждение образования. В городе введен локальный режим ЧС, сообщает мэр Светлана Камбулова. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T12:21
2026-01-13T12:21
2026-01-13T12:40
таганрог
ростовская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
режим чс
светлана камбулова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151815472_0:191:855:672_1920x0_80_0_0_6e46f884bf98fa816390d203465384c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Таганроге обломки БПЛА повредили жилые дома и учреждение образования. В городе введен локальный режим ЧС, сообщает мэр Светлана Камбулова.Утром ВСУ атаковали Таганрог. Силами ПВО было уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, в результате атаки люди не пострадали, отмечал ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Серьезные повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах, на двух предприятиях и в учебном заведении. Камбулова уточнила, что на данный момент проводится обход поврежденных объектов для оценки ущерба. Специалисты приступили к закрытию теплового контура."Всем будет оказана помощь", – подчеркнула глава города.Всего в течение ночи над регионами России 11 вражеских БПЛА, в том числе семь -над Ростовской областью и один над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ с начала года убили 45 мирных россиянМассированная атака ВСУ на Крым: ликвидированы еще 36 беспилотниковНа Кубани тревога: противник атакует регион беспилотниками
таганрог
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151815472_0:111:855:752_1920x0_80_0_0_eefdc854dd8b99211f67678332c51fed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, ростовская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, режим чс, светлана камбулова
В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников
В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки беспилотников
12:21 13.01.2026 (обновлено: 12:40 13.01.2026)