В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников
В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников
В Таганроге обломки БПЛА повредили жилые дома и учреждение образования. В городе введен локальный режим ЧС, сообщает мэр Светлана Камбулова. РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Таганроге обломки БПЛА повредили жилые дома и учреждение образования. В городе введен локальный режим ЧС, сообщает мэр Светлана Камбулова.Утром ВСУ атаковали Таганрог. Силами ПВО было уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, в результате атаки люди не пострадали, отмечал ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Серьезные повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах, на двух предприятиях и в учебном заведении. Камбулова уточнила, что на данный момент проводится обход поврежденных объектов для оценки ущерба. Специалисты приступили к закрытию теплового контура."Всем будет оказана помощь", – подчеркнула глава города.Всего в течение ночи над регионами России 11 вражеских БПЛА, в том числе семь -над Ростовской областью и один над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ с начала года убили 45 мирных россиянМассированная атака ВСУ на Крым: ликвидированы еще 36 беспилотниковНа Кубани тревога: противник атакует регион беспилотниками
таганрог, ростовская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, режим чс, светлана камбулова
В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников

В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки беспилотников

12:21 13.01.2026 (обновлено: 12:40 13.01.2026)
 
© Telegram главы города Таганрога Светланы КамбуловойПоследствия атаки ВСУ на Таганрог. Архивное фото
Последствия атаки ВСУ на Таганрог. Архивное фото
© Telegram главы города Таганрога Светланы Камбуловой
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Таганроге обломки БПЛА повредили жилые дома и учреждение образования. В городе введен локальный режим ЧС, сообщает мэр Светлана Камбулова.
Утром ВСУ атаковали Таганрог. Силами ПВО было уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, в результате атаки люди не пострадали, отмечал ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09.00 в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения", – написала она в своем Telegram-канале.

Серьезные повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах, на двух предприятиях и в учебном заведении. Камбулова уточнила, что на данный момент проводится обход поврежденных объектов для оценки ущерба. Специалисты приступили к закрытию теплового контура.
"Всем будет оказана помощь", – подчеркнула глава города.
Всего в течение ночи над регионами России 11 вражеских БПЛА, в том числе семь -над Ростовской областью и один над Крымом.
ТаганрогРостовская областьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияРежим ЧССветлана Камбулова
 
