https://crimea.ria.ru/20260113/v-taganroge-vveli-chs-posle-udara-bespilotnikov-1152346380.html

В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников

В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников - РИА Новости Крым, 13.01.2026

В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников

В Таганроге обломки БПЛА повредили жилые дома и учреждение образования. В городе введен локальный режим ЧС, сообщает мэр Светлана Камбулова. РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13T12:21

2026-01-13T12:21

2026-01-13T12:40

таганрог

ростовская область

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

режим чс

светлана камбулова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151815472_0:191:855:672_1920x0_80_0_0_6e46f884bf98fa816390d203465384c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Таганроге обломки БПЛА повредили жилые дома и учреждение образования. В городе введен локальный режим ЧС, сообщает мэр Светлана Камбулова.Утром ВСУ атаковали Таганрог. Силами ПВО было уничтожено и подавлено семь БПЛА. Предварительно, в результате атаки люди не пострадали, отмечал ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Серьезные повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах, на двух предприятиях и в учебном заведении. Камбулова уточнила, что на данный момент проводится обход поврежденных объектов для оценки ущерба. Специалисты приступили к закрытию теплового контура."Всем будет оказана помощь", – подчеркнула глава города.Всего в течение ночи над регионами России 11 вражеских БПЛА, в том числе семь -над Ростовской областью и один над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ с начала года убили 45 мирных россиянМассированная атака ВСУ на Крым: ликвидированы еще 36 беспилотниковНа Кубани тревога: противник атакует регион беспилотниками

таганрог

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таганрог, ростовская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, режим чс, светлана камбулова