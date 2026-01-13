https://crimea.ria.ru/20260113/v-simferopole-okolo-40-ulits-i-pereulkov-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-1152348690.html

В Симферополе около 40 улиц и переулков остались без света из-за аварии

В Симферополе около 40 улиц и переулков остались без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 13.01.2026

В Симферополе около 40 улиц и переулков остались без света из-за аварии

Около 40 улиц и переулков в Симферополе в районе железнодорожного вокзала остались без электроснабжения в результате аварии, сообщает Telegram-канал предприятия РИА Новости Крым, 13.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Около 40 улиц и переулков в Симферополе в районе железнодорожного вокзала остались без электроснабжения в результате аварии, сообщает Telegram-канал предприятия "Крымэнерго".По данным ведомства, света нет в домах на Евпаторийском шоссе, бульваре Ленина, улицах Автомагистральная, Гагарина, Гайдара, Декабристов, Зубцова, Киевская, Ким, Красная, Косухина, Ларионова, Мариша, Мичурина, Московская.Кроме того, под аварийное отключение попали абоненты на улицах Набережная имени 60-летия СССР, Александра Невского, Общественная, Павленко, Полевая, Проездная, Репина, Садовая, Свободная, Тренева, Хромченко, Чонгарская и прилегающих к ним улиц и переулков.Электроснабжение планируется восстановить в течение ближайших трех часов.Ранее во вторник были частично обесточены Алушта, Малый Маяк, Партенит, Бондаренково, Утес, Кипарисное, Пушкино.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

