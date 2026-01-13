В школах на Кубани отменили занятия из-за непогоды

https://crimea.ria.ru/20260113/v-shkolakh-na-kubani-otmenili-zanyatiya-iz-za-nepogody-1152344983.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 18 школ закрыты из-за сильного снегопада, еще в 51 образовательном учреждении отменили подвоз детей, сообщает вице-губернатор Кубани Александр Руденко.Во вторник занятия отменили в 18 школах в Краснодаре, Апшеронском и Тихорецком районах и в Туапсинском муниципальном округе. Подвоза нет в отдельных учреждениях Сочи, Апшеронского, Динского, Славянского и Белореченского районов, уточнил он.С полным списком образовательных учреждений можно ознакомиться по ссылке.Кроме того, ранее оперштаб Кубани сообщал, что ситуация на дорогах остается сложной во всем регионе. Для расчистки проезжей части задействовано больше 350 единиц техники. За сутки израсходовали более 7 тысяч тонн реагентов."По информации "Краснодаравтодора", проезд обеспечен по всем основным региональным трассам", – говорится в публикации.Ранее сообщалось, что объявленное в воскресенье штормовое предупреждение о сильном снегопаде и гололеде на Кубани продлено до 14 января. В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известны первые последствия шторма: в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке, в Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из СимферополяЮжный берег Крыма засыпало снегом - ситуация на дорогахЛавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео

