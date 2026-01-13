Рейтинг@Mail.ru
В школах на Кубани отменили занятия из-за непогоды - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В школах на Кубани отменили занятия из-за непогоды
В школах на Кубани отменили занятия из-за непогоды - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В школах на Кубани отменили занятия из-за непогоды
В Краснодарском крае 18 школ закрыты из-за сильного снегопада, еще в 51 образовательном учреждении отменили подвоз детей, сообщает вице-губернатор Кубани... РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 18 школ закрыты из-за сильного снегопада, еще в 51 образовательном учреждении отменили подвоз детей, сообщает вице-губернатор Кубани Александр Руденко.Во вторник занятия отменили в 18 школах в Краснодаре, Апшеронском и Тихорецком районах и в Туапсинском муниципальном округе. Подвоза нет в отдельных учреждениях Сочи, Апшеронского, Динского, Славянского и Белореченского районов, уточнил он.С полным списком образовательных учреждений можно ознакомиться по ссылке.Кроме того, ранее оперштаб Кубани сообщал, что ситуация на дорогах остается сложной во всем регионе. Для расчистки проезжей части задействовано больше 350 единиц техники. За сутки израсходовали более 7 тысяч тонн реагентов."По информации "Краснодаравтодора", проезд обеспечен по всем основным региональным трассам", – говорится в публикации.Ранее сообщалось, что объявленное в воскресенье штормовое предупреждение о сильном снегопаде и гололеде на Кубани продлено до 14 января. В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известны первые последствия шторма: в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке, в Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.
Новости
В школах на Кубани отменили занятия из-за непогоды

В Краснодарском крае закрыли 18 школ из-за сильного снегопада

11:30 13.01.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын
Преподаватель в пустом учебном классе в одной из школ. Архивное фото
Преподаватель в пустом учебном классе в одной из школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае 18 школ закрыты из-за сильного снегопада, еще в 51 образовательном учреждении отменили подвоз детей, сообщает вице-губернатор Кубани Александр Руденко.
"Вторые сутки в крае обильные снежные осадки. Ситуация трудная, но находится под контролем. Вчера были проблемы с подвозом детей в школы из-за долгого ожидания автобусов. До некоторых школ детям тяжело добраться самостоятельно", – написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник занятия отменили в 18 школах в Краснодаре, Апшеронском и Тихорецком районах и в Туапсинском муниципальном округе. Подвоза нет в отдельных учреждениях Сочи, Апшеронского, Динского, Славянского и Белореченского районов, уточнил он.
С полным списком образовательных учреждений можно ознакомиться по ссылке.
"Образовательная программа в школах будет полностью пройдена, внесем изменения в учебный график", – подчеркнул Руденко.
Кроме того, ранее оперштаб Кубани сообщал, что ситуация на дорогах остается сложной во всем регионе. Для расчистки проезжей части задействовано больше 350 единиц техники. За сутки израсходовали более 7 тысяч тонн реагентов.
"По информации "Краснодаравтодора", проезд обеспечен по всем основным региональным трассам", – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что объявленное в воскресенье штормовое предупреждение о сильном снегопаде и гололеде на Кубани продлено до 14 января.
В воскресенье в Крыму резко ухудшилась погода. К обеду стали известны первые последствия шторма: в Керчи произошел навал судов на якорной стоянке, в Ялте осадки подмыли подпорную стену на улице Красноармейская. Кроме того, произошло одно происшествие, связанное с повреждением газовой трубы в Керчи.
