В Севастополе закрыли рейд второй раз за день - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
В Севастополе закрыли рейд второй раз за день - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
В Севастополе второй раз за день остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T19:15
2026-01-13T19:16
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причина остановки движения не называется.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд второй раз за день

В Севастополе второй раз за день остановили морской транспорт

19:15 13.01.2026 (обновлено: 19:16 13.01.2026)
 
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановили движение морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", – говорится в сообщении.

Причина остановки движения не называется.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта СевастополяМорской транспорт
 
