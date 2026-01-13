https://crimea.ria.ru/20260113/v-sevastopole-zakryli-reyd-1152357866.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Севастополе закрыли рейд
13.01.2026
2026-01-13T16:31
2026-01-13T16:31
2026-01-13T16:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили морской транспорт. Об этом сообщили в профильном департаменте города.Причина остановки движения не называется.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт