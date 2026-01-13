https://crimea.ria.ru/20260113/v-sevastopole-sozdadut-rabochuyu-gruppu-dlya-resheniya-problem-so-svetom-v-snt-1152362013.html

В Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТ

В Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТ - РИА Новости Крым, 13.01.2026

В Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал создание рабочей группы для решения проблем с электроснабжением в садовых товариществах города... РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13T18:44

2026-01-13T18:44

2026-01-13T18:44

михаил развожаев

новости севастополя

севастополь

электроэнергия

электричество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал создание рабочей группы для решения проблем с электроснабжением в садовых товариществах города. Соответствующее поручение он дал на аппаратном совещании правительства.По словам Развожаева, новогодне-рождественские каникулы в очередной раз показали, что проблемы отключения электроэнергии из-за технологических нарушений в сетях актуальна не только для жителей садовых товарищества на Фиоленте, откуда поступало больше всего жалоб с приходом морозов.Чтобы модернизировать сети в СНТ в разных районах Севастополя, их инфраструктура должна быть передана городу, подчеркнул губернатор, но где-то есть вопросы, связанные с передачей имущества, а где-то с изменением статуса земли и возможностью перевода из формата СНТ в формат обычных ИЖС, отметил глава региона."И нам надо понять оптимальный путь, как забирать в казну все это имущество, и дальше уже с ним сетевые компании будут разбираться. Надо найти механизм быстрой передачи от СНТ, а город этим имуществом распорядится и сможет его приводить в порядок", –сказал Развожаев.Все эти вопросы, по его словам, будут обсуждаться на рабочей группе, которую создадут в ближайшие сутки.В рабочую группу, по его словам, будут приглашены представители прокуратуры, Росреестра и все заинтересованные федеральные органы."Будут там и энергетики, и все необходимые специалисты, в том числе и дорожники. Будем комплексно рассматривать каждое СНТ и приходить, исходя из пожеланий людей, к решениям, которые надо принять. Соответственно, первое – желание и настрой людей получить в том или ином формате качественное электроснабжение и другие, связанные с этим элементы инфраструктуры, дорожные и так далее", – рассказал губернатор.Он подчеркнул, что на каждом таком заседании рабочей группы будут заслушиваться заранее подготовленные чек-листы по каждому СНТ, в которые должна войти исчерпывающая информация о жизнедеятельности садовых товариществ."Можно бесконечно митинговать, но смысл в том, чтобы информация была раскрыта с двух сторон... Будем заслушивать 2-3 СНТ по мере готовности. Нам надо понимать: сколько домов, как они зарегистрированы, какие формы, какая установленная мощность и какая потребляется. Потому что без открытой и правдивой информации никаких управленческих решений принять будет невозможно. То есть нужно подготовить чек-лист по каждому СНТ", – подытожил Развожаев.Как доложил в ходе аппаратного совещания и.о. замгубернатора Максим Ковалев, в настоящий момент на дежурстве в районе мыса Фиолент постоянно находятся две оперативные выездные бригады 102 ПС Минобороны РФ, а также мобильная бригада ГБУ "Горсвет".По итогам совещания губернатор в соцсетях уточнил, что пока, чтобы помочь СНТ, в том числе жителям Фиолента, пережить холода подключаются все возможные ресурсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260113/dizel-generatorami-obespecheny-sevastopol-gotovitsya-k-novomu-snegopadu-1152358718.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество