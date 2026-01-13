Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТ - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТ
В Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТ - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал создание рабочей группы для решения проблем с электроснабжением в садовых товариществах города... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T18:44
2026-01-13T18:44
михаил развожаев
новости севастополя
севастополь
электроэнергия
электричество
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал создание рабочей группы для решения проблем с электроснабжением в садовых товариществах города. Соответствующее поручение он дал на аппаратном совещании правительства.По словам Развожаева, новогодне-рождественские каникулы в очередной раз показали, что проблемы отключения электроэнергии из-за технологических нарушений в сетях актуальна не только для жителей садовых товарищества на Фиоленте, откуда поступало больше всего жалоб с приходом морозов.Чтобы модернизировать сети в СНТ в разных районах Севастополя, их инфраструктура должна быть передана городу, подчеркнул губернатор, но где-то есть вопросы, связанные с передачей имущества, а где-то с изменением статуса земли и возможностью перевода из формата СНТ в формат обычных ИЖС, отметил глава региона."И нам надо понять оптимальный путь, как забирать в казну все это имущество, и дальше уже с ним сетевые компании будут разбираться. Надо найти механизм быстрой передачи от СНТ, а город этим имуществом распорядится и сможет его приводить в порядок", –сказал Развожаев.Все эти вопросы, по его словам, будут обсуждаться на рабочей группе, которую создадут в ближайшие сутки.В рабочую группу, по его словам, будут приглашены представители прокуратуры, Росреестра и все заинтересованные федеральные органы."Будут там и энергетики, и все необходимые специалисты, в том числе и дорожники. Будем комплексно рассматривать каждое СНТ и приходить, исходя из пожеланий людей, к решениям, которые надо принять. Соответственно, первое – желание и настрой людей получить в том или ином формате качественное электроснабжение и другие, связанные с этим элементы инфраструктуры, дорожные и так далее", – рассказал губернатор.Он подчеркнул, что на каждом таком заседании рабочей группы будут заслушиваться заранее подготовленные чек-листы по каждому СНТ, в которые должна войти исчерпывающая информация о жизнедеятельности садовых товариществ."Можно бесконечно митинговать, но смысл в том, чтобы информация была раскрыта с двух сторон... Будем заслушивать 2-3 СНТ по мере готовности. Нам надо понимать: сколько домов, как они зарегистрированы, какие формы, какая установленная мощность и какая потребляется. Потому что без открытой и правдивой информации никаких управленческих решений принять будет невозможно. То есть нужно подготовить чек-лист по каждому СНТ", – подытожил Развожаев.Как доложил в ходе аппаратного совещания и.о. замгубернатора Максим Ковалев, в настоящий момент на дежурстве в районе мыса Фиолент постоянно находятся две оперативные выездные бригады 102 ПС Минобороны РФ, а также мобильная бригада ГБУ "Горсвет".По итогам совещания губернатор в соцсетях уточнил, что пока, чтобы помочь СНТ, в том числе жителям Фиолента, пережить холода подключаются все возможные ресурсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, электроэнергия, электричество
В Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТ

В Севастополе для решения проблемы энергоснабжения СНТ создают рабочую группу

18:44 13.01.2026
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал создание рабочей группы для решения проблем с электроснабжением в садовых товариществах города. Соответствующее поручение он дал на аппаратном совещании правительства.
По словам Развожаева, новогодне-рождественские каникулы в очередной раз показали, что проблемы отключения электроэнергии из-за технологических нарушений в сетях актуальна не только для жителей садовых товарищества на Фиоленте, откуда поступало больше всего жалоб с приходом морозов.

"Проблемы схожие есть по всему городу, и в других массивах... Внутренняя сеть не справляется, потребление превышено. То есть надо менять всю инфраструктуру в комплексе", – сказал губернатор.

Чтобы модернизировать сети в СНТ в разных районах Севастополя, их инфраструктура должна быть передана городу, подчеркнул губернатор, но где-то есть вопросы, связанные с передачей имущества, а где-то с изменением статуса земли и возможностью перевода из формата СНТ в формат обычных ИЖС, отметил глава региона.
"И нам надо понять оптимальный путь, как забирать в казну все это имущество, и дальше уже с ним сетевые компании будут разбираться. Надо найти механизм быстрой передачи от СНТ, а город этим имуществом распорядится и сможет его приводить в порядок", –сказал Развожаев.
Все эти вопросы, по его словам, будут обсуждаться на рабочей группе, которую создадут в ближайшие сутки.
"Сегодня – завтра будет создана рабочая группа. Отдельным распоряжением, каким-то актом ее утвердим, и я ее лично возглавлю. Принцип ее работы будет простой и будет касаться не только Фиолента, а всех садовых товариществ", – сказал губернатор.
В рабочую группу, по его словам, будут приглашены представители прокуратуры, Росреестра и все заинтересованные федеральные органы.
"Будут там и энергетики, и все необходимые специалисты, в том числе и дорожники. Будем комплексно рассматривать каждое СНТ и приходить, исходя из пожеланий людей, к решениям, которые надо принять. Соответственно, первое – желание и настрой людей получить в том или ином формате качественное электроснабжение и другие, связанные с этим элементы инфраструктуры, дорожные и так далее", – рассказал губернатор.
Он подчеркнул, что на каждом таком заседании рабочей группы будут заслушиваться заранее подготовленные чек-листы по каждому СНТ, в которые должна войти исчерпывающая информация о жизнедеятельности садовых товариществ.
"Можно бесконечно митинговать, но смысл в том, чтобы информация была раскрыта с двух сторон... Будем заслушивать 2-3 СНТ по мере готовности. Нам надо понимать: сколько домов, как они зарегистрированы, какие формы, какая установленная мощность и какая потребляется. Потому что без открытой и правдивой информации никаких управленческих решений принять будет невозможно. То есть нужно подготовить чек-лист по каждому СНТ", – подытожил Развожаев.
Как доложил в ходе аппаратного совещания и.о. замгубернатора Максим Ковалев, в настоящий момент на дежурстве в районе мыса Фиолент постоянно находятся две оперативные выездные бригады 102 ПС Минобороны РФ, а также мобильная бригада ГБУ "Горсвет".
По итогам совещания губернатор в соцсетях уточнил, что пока, чтобы помочь СНТ, в том числе жителям Фиолента, пережить холода подключаются все возможные ресурсы.
"Дополнительно для стабилизации электроснабжения на Фиоленте мы задействовали 12 резервных источников электроснабжения. Обеспечена бесперебойная заправка всех генераторов", – сообщил глава города.
Михаил РазвожаевНовости СевастополяСевастопольЭлектроэнергияЭлектричество
 
