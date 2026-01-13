В Севастополе продолжает снижаться уровень рек
Уровень воды в реках Севастополя продолжает снижаться
Реки в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Гидротехнические сооружения Севастополя справляются с паводками после многочисленных дождей и подъема уровня воды в реках из-за таяния снега на плато Ай-Петри. По информации правительства города, этот вопрос был поднят на аппаратном совещании.
"Несмотря на объемы стока, паводок в Севастополе прошел безопасно – нештатных и аварийных ситуаций на территории гидротехнических сооружений не зафиксировано", – проинформировали в правительстве.
Уточняется, что одну из ключевых ролей в предотвращении последствий паводка сыграли профилактические работы, выполненные в 2025 году, в рамках которых расчищено 7,5 километров русел рек Черной, Бельбек, Сухой речки и Байдарки.
"Всего было извлечено более 8 тонн иловых отложений и 919 кубических метров древесно-растительных остатков, что обеспечило беспрепятственный сток воды. В период самых активных фаз паводка водосбросные сооружения справились с нагрузкой в штатном режиме", – рассказала директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.
Снижение прочности, устойчивости и пропускной способности гидротехнических сооружений не выявлено, подчеркнули в профильном департаменте.
Кроме того, специалисты добавили, что ожидается дальнейшее снижение уровня воды в реках. Все данные оперативно передаются в Севприроднадзор, департамент общественной безопасности и МЧС, что позволяет своевременно реагировать на любые изменения гидрологической обстановки.
Накануне вечером сообщалось, что в Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах.
