В Севастополе продолжает снижаться уровень рек - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Севастополе продолжает снижаться уровень рек
В Севастополе продолжает снижаться уровень рек - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Севастополе продолжает снижаться уровень рек
Гидротехнические сооружения Севастополя справляются с паводками после многочисленных дождей и подъема уровня воды в реках из-за таяния снега на плато Ай-Петри... РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Гидротехнические сооружения Севастополя справляются с паводками после многочисленных дождей и подъема уровня воды в реках из-за таяния снега на плато Ай-Петри. По информации правительства города, этот вопрос был поднят на аппаратном совещании.Уточняется, что одну из ключевых ролей в предотвращении последствий паводка сыграли профилактические работы, выполненные в 2025 году, в рамках которых расчищено 7,5 километров русел рек Черной, Бельбек, Сухой речки и Байдарки.Снижение прочности, устойчивости и пропускной способности гидротехнических сооружений не выявлено, подчеркнули в профильном департаменте.Кроме того, специалисты добавили, что ожидается дальнейшее снижение уровня воды в реках. Все данные оперативно передаются в Севприроднадзор, департамент общественной безопасности и МЧС, что позволяет своевременно реагировать на любые изменения гидрологической обстановки.Накануне вечером сообщалось, что в Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах.
В Севастополе продолжает снижаться уровень рек

Уровень воды в реках Севастополя продолжает снижаться

16:40 13.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Гидротехнические сооружения Севастополя справляются с паводками после многочисленных дождей и подъема уровня воды в реках из-за таяния снега на плато Ай-Петри. По информации правительства города, этот вопрос был поднят на аппаратном совещании.

"Несмотря на объемы стока, паводок в Севастополе прошел безопасно – нештатных и аварийных ситуаций на территории гидротехнических сооружений не зафиксировано", – проинформировали в правительстве.

Уточняется, что одну из ключевых ролей в предотвращении последствий паводка сыграли профилактические работы, выполненные в 2025 году, в рамках которых расчищено 7,5 километров русел рек Черной, Бельбек, Сухой речки и Байдарки.
"Всего было извлечено более 8 тонн иловых отложений и 919 кубических метров древесно-растительных остатков, что обеспечило беспрепятственный сток воды. В период самых активных фаз паводка водосбросные сооружения справились с нагрузкой в штатном режиме", – рассказала директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.
Снижение прочности, устойчивости и пропускной способности гидротехнических сооружений не выявлено, подчеркнули в профильном департаменте.

Кроме того, специалисты добавили, что ожидается дальнейшее снижение уровня воды в реках. Все данные оперативно передаются в Севприроднадзор, департамент общественной безопасности и МЧС, что позволяет своевременно реагировать на любые изменения гидрологической обстановки.

Накануне вечером сообщалось, что в Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах.
