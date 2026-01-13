https://crimea.ria.ru/20260113/v-sevastopole-prodolzhaet-snizhatsya-uroven-rek-1152358055.html

В Севастополе продолжает снижаться уровень рек

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Гидротехнические сооружения Севастополя справляются с паводками после многочисленных дождей и подъема уровня воды в реках из-за таяния снега на плато Ай-Петри. По информации правительства города, этот вопрос был поднят на аппаратном совещании.Уточняется, что одну из ключевых ролей в предотвращении последствий паводка сыграли профилактические работы, выполненные в 2025 году, в рамках которых расчищено 7,5 километров русел рек Черной, Бельбек, Сухой речки и Байдарки.Снижение прочности, устойчивости и пропускной способности гидротехнических сооружений не выявлено, подчеркнули в профильном департаменте.Кроме того, специалисты добавили, что ожидается дальнейшее снижение уровня воды в реках. Все данные оперативно передаются в Севприроднадзор, департамент общественной безопасности и МЧС, что позволяет своевременно реагировать на любые изменения гидрологической обстановки.Накануне вечером сообщалось, что в Апшеронском районе Краснодарского края река Пшиш вышла из берегов, затопив дороги в нескольких населенных пунктах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассамВ Крыму из-за снегопада закрыт проезд к монастырю Косьмы и ДамианаНа ЮБК расчистили от снега дорогу на Гурзуф

