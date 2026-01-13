https://crimea.ria.ru/20260113/v-sevastopole-do-pozdnego-vechera-budut-slyshny-vzryvy-1152352716.html
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы
В Севастополе до 22 часов во вторник будут раздаваться взрывы: военные тренируются уничтожать диверсантов. Об этом предупредил губернатор города Михаил...
2026-01-13T15:51
2026-01-13T15:51
2026-01-13T15:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до 22 часов во вторник будут раздаваться взрывы: военные тренируются уничтожать диверсантов. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.В процессе тренировки будут раздаваться неоднократные взрывы, заранее предупредил губернатор жителей и гостей Севастополя.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак защищен Крым в условиях СВО - ответ АксеноваОхранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов
В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы
Взрывы в Севастополе будут слышны до позднего вечера – флот проводит учения
15:51 13.01.2026 (обновлено: 15:53 13.01.2026)