В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы

В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 13.01.2026

В Севастополе до позднего вечера будут слышны взрывы

В Севастополе до 22 часов во вторник будут раздаваться взрывы: военные тренируются уничтожать диверсантов. Об этом предупредил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13T15:51

2026-01-13T15:51

2026-01-13T15:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе до 22 часов во вторник будут раздаваться взрывы: военные тренируются уничтожать диверсантов. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.В процессе тренировки будут раздаваться неоднократные взрывы, заранее предупредил губернатор жителей и гостей Севастополя.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиКак защищен Крым в условиях СВО - ответ АксеноваОхранять критически важные объекты в 2026 году направят резервистов

