В Севастополе американский документалист стал членом Союза журналистов РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Многие жители США хотели бы быть друзьями России и Крыму, заявил американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей в Севастополе на мероприятии, организованном региональным отделением Союза журналистов России.В ходе мероприятия Тремблею вручили удостоверение члена Союза журналистов России. В 2025 году он получил вид жительство в РФ и принял православие. Также он намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении гражданства РФ."Я уехал из Америки по двум причинам: во-первых, чтобы приехать в Россию и самому узнать правду об этой стране, во-вторых, я не смог бы больше жить в США", - добавил Тремблей.Реджис Тремблей – режиссер-документалист, автор фильма об американском добровольце Расселе Бентли ("Техас"), который воевал в Донбассе с 2014 года, пока не пропал без вести в апреле 2024-го. Позже стало известно о его смерти. Тремблей - участник Международной ассоциации друзей Крыма, основатель и координатор клуба "Друзья Крыма" в США. На Ялтинском международном форуме-2024 американский режиссер получил нагрудный знак МИД РФ "За содействие в укреплении мира".Тремблей трижды приезжал в Россию в 2016, 2018 и 2019 годах, и в марте 2019 года окончательно переехал в Крым и поселился в Ялте. Он снял о России около 700 подкастов и видеороликов, а также три крупных фильма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переехавший в Крым из США режиссер Тремблей попросит гражданство России Американский режиссер рассказал правду о Крыме и РоссииРежиссер из США рассказал об отношении американцев к России

