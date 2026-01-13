Рейтинг@Mail.ru
В многоквартирном доме под Ялтой произошел пожар - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260113/v-mnogokvartirnom-dome-pod-yaltoy-proizoshel-pozhar-1152365337.html
В многоквартирном доме под Ялтой произошел пожар
В многоквартирном доме под Ялтой произошел пожар - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В многоквартирном доме под Ялтой произошел пожар
В крымском поселке Симеиз под Ялтой на пожаре в двухэтажном многоквартирном доме спасли женщину. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T21:16
2026-01-13T21:22
ялта
новости крыма
симеиз
гу мчс рф по республике крым
происшествия
крым
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152365220_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3bda9ccac0b2d9bc5cc33daec3d2f132.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В крымском поселке Симеиз под Ялтой на пожаре в двухэтажном многоквартирном доме спасли женщину. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России."Поступило сообщение о задымлении из-под кровли двухэтажного частного домовладения по адресу Ялта, пгт Симеиз, улица Неумина", – сказано в сообщении.По прибытии подразделений было установлено, что огнем охвачен двухэтажный многоквартирный дом. Есть угроза распространения огня, уточнили спасатели.При разведке звеньями газодымозащитной службы была обнаружена пострадавшая женщина, которую передали сотрудникам скорой помощи. Возгорание оперативно ликвидировано на площади 150 квадратных метров."Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 24 человек восемь единиц техники из них от МЧС России 19 человек и шесть единиц техники", – добавили специалисты.Ранее сообщалось, что в Крыму в поселке городского типа Виноградное на улице Красина 10 января огонь охватил тысячу квадратных метров магазина. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа. Ликвидировать пожар удалось под утро следующего дня. К тушению привлекались более 61 спасателя и 21 единицы техники.Позже стало известно, что возможной причиной крупного пожара в магазине могли стать перебои в работе электросетей или неисправность холодильного оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человекаВ Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человекаТри человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи
ялта
симеиз
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152365220_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7e76622e05c3f0c219b91e2a2fbc0c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, новости крыма, симеиз, гу мчс рф по республике крым, происшествия, видео, крым, пожар
В многоквартирном доме под Ялтой произошел пожар

С пожара в многоквартирном доме под Ялтой спасли женщину – МЧС

21:16 13.01.2026 (обновлено: 21:22 13.01.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В крымском поселке Симеиз под Ялтой на пожаре в двухэтажном многоквартирном доме спасли женщину. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Поступило сообщение о задымлении из-под кровли двухэтажного частного домовладения по адресу Ялта, пгт Симеиз, улица Неумина", – сказано в сообщении.
По прибытии подразделений было установлено, что огнем охвачен двухэтажный многоквартирный дом. Есть угроза распространения огня, уточнили спасатели.
При разведке звеньями газодымозащитной службы была обнаружена пострадавшая женщина, которую передали сотрудникам скорой помощи. Возгорание оперативно ликвидировано на площади 150 квадратных метров.
"Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 24 человек восемь единиц техники из них от МЧС России 19 человек и шесть единиц техники", – добавили специалисты.
Ранее сообщалось, что в Крыму в поселке городского типа Виноградное на улице Красина 10 января огонь охватил тысячу квадратных метров магазина. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа. Ликвидировать пожар удалось под утро следующего дня. К тушению привлекались более 61 спасателя и 21 единицы техники.
Позже стало известно, что возможной причиной крупного пожара в магазине могли стать перебои в работе электросетей или неисправность холодильного оборудования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека
В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека
Три человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи
 
ЯлтаНовости КрымаСимеизГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияКрымПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:48И снова здравствуйте: за что в России любят Старый Новый год
22:30Зачем Трампу Гренландия и о чем США должны договориться с Россией
22:08Почему русские празднуют Новый год два раза
21:48В Евпатории открыли новый детский сад на 280 мест
21:31Следком РФ проверит работу асфальтобетонного завода в Керчи
21:16В многоквартирном доме под Ялтой произошел пожар
21:01За два часа над Крымом и акваториями морей ликвидировали 27 дронов ВСУ
20:48В Крыму за год родились 204 двойни и одна тройня
20:28Как крымчане будут отмечать Старый Новый год – опрос
20:11Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
19:57Старый Новый год не для всех: празднуют ли его за рубежом
19:43Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
19:31Атака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробности
19:15В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
19:10Крымский мост: что происходит на объекте после запуска движения
19:06В Феодосии слышна стрельба
18:57Крымский мост открыли
18:44В Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТ
18:28В Крыму более 100 человек переселили из аварийного жилья
18:1128 беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем
Лента новостейМолния