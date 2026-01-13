https://crimea.ria.ru/20260113/v-mnogokvartirnom-dome-pod-yaltoy-proizoshel-pozhar-1152365337.html

В многоквартирном доме под Ялтой произошел пожар

В многоквартирном доме под Ялтой произошел пожар - РИА Новости Крым, 13.01.2026

В многоквартирном доме под Ялтой произошел пожар

В крымском поселке Симеиз под Ялтой на пожаре в двухэтажном многоквартирном доме спасли женщину. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13T21:16

2026-01-13T21:16

2026-01-13T21:22

ялта

новости крыма

симеиз

гу мчс рф по республике крым

происшествия

крым

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152365220_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3bda9ccac0b2d9bc5cc33daec3d2f132.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В крымском поселке Симеиз под Ялтой на пожаре в двухэтажном многоквартирном доме спасли женщину. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России."Поступило сообщение о задымлении из-под кровли двухэтажного частного домовладения по адресу Ялта, пгт Симеиз, улица Неумина", – сказано в сообщении.По прибытии подразделений было установлено, что огнем охвачен двухэтажный многоквартирный дом. Есть угроза распространения огня, уточнили спасатели.При разведке звеньями газодымозащитной службы была обнаружена пострадавшая женщина, которую передали сотрудникам скорой помощи. Возгорание оперативно ликвидировано на площади 150 квадратных метров."Всего для ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 24 человек восемь единиц техники из них от МЧС России 19 человек и шесть единиц техники", – добавили специалисты.Ранее сообщалось, что в Крыму в поселке городского типа Виноградное на улице Красина 10 января огонь охватил тысячу квадратных метров магазина. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа. Ликвидировать пожар удалось под утро следующего дня. К тушению привлекались более 61 спасателя и 21 единицы техники.Позже стало известно, что возможной причиной крупного пожара в магазине могли стать перебои в работе электросетей или неисправность холодильного оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человекаВ Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человекаТри человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи

ялта

симеиз

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости крыма, симеиз, гу мчс рф по республике крым, происшествия, видео, крым, пожар