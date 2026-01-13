https://crimea.ria.ru/20260113/v-mariupole-zaderzhan-podrostok-za-sbor-dannykh-dlya-razvedki-ukrainy-1152343855.html

В Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. ФСБ задержали 17-летнего подростка, собиравшего сведения о расположении воинских частей Вооруженных сил РФ в Мариуполе. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.Возбуждено дело о государственной измене.В ведомстве уточнили, что подросток связался с ГУР Минобороны Украины через мессенджер.Как сообщалось ранее, в Крыму по обвинению в государственной измене будут судить жительницу Московской области. Являясь противницей проведения специальной военной операции, женщина вступила в контакт с СБУ и сообщила о готовности оказать помощь иностранной разведке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУНа Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армииГотовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену

