Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260113/v-mariupole-zaderzhan-podrostok-za-sbor-dannykh-dlya-razvedki-ukrainy-1152343855.html
В Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины
В Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины
ФСБ задержали 17-летнего подростка, собиравшего сведения о расположении воинских частей Вооруженных сил РФ в Мариуполе. Об этом сообщает Центр общественных... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T10:17
2026-01-13T10:17
россия
мариуполь
новые регионы россии
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
главное управление разведки украины (гур)
госизмена
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901496_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1930b8c51ad55451e5b76584ee084a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. ФСБ задержали 17-летнего подростка, собиравшего сведения о расположении воинских частей Вооруженных сил РФ в Мариуполе. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.Возбуждено дело о государственной измене.В ведомстве уточнили, что подросток связался с ГУР Минобороны Украины через мессенджер.Как сообщалось ранее, в Крыму по обвинению в государственной измене будут судить жительницу Московской области. Являясь противницей проведения специальной военной операции, женщина вступила в контакт с СБУ и сообщила о готовности оказать помощь иностранной разведке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУНа Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армииГотовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
россия
мариуполь
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901496_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_919e83cde012800c9c7cfa0608956bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мариуполь, новые регионы россии, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур), госизмена
В Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины

В Мариуполе ФСБ задержала подростка за сбор данных для украинской разведки

10:17 13.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. ФСБ задержали 17-летнего подростка, собиравшего сведения о расположении воинских частей Вооруженных сил РФ в Мариуполе. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Возбуждено дело о государственной измене.
"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя Мариуполя, 2008 года рождения, причастного к государственной измене", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что подросток связался с ГУР Минобороны Украины через мессенджер.
Как сообщалось ранее, в Крыму по обвинению в государственной измене будут судить жительницу Московской области. Являясь противницей проведения специальной военной операции, женщина вступила в контакт с СБУ и сообщила о готовности оказать помощь иностранной разведке.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ
На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии
Готовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
 
РоссияМариупольНовые регионы РоссииФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Главное управление разведки Украины (ГУР)Госизмена
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников
12:13На Крым обрушатся сильные снегопады
12:05Москва требует немедленного освобождения археолога Бутягина – МИД
12:00Крымчан ждут четыре дополнительных выходных дня в 2026 году
11:44На Южном берегу Крыма без света остались семь населенных пунктов
11:30В школах на Кубани отменили занятия из-за непогоды
11:17Расчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя
11:09Главврач больницы Новокузнецка отстранен после смерти младенцев в роддоме
11:02Жителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозить
10:47Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка – СК возбудил дело
10:43В Крыму повысили пособие для беременных студенток
10:17В Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины
10:10Торговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн
09:52В Кузбассе проверяют роддом после сообщений о массовой гибели младенцев
09:44Южный берег Крыма засыпало снегом - ситуация на дорогах
09:37На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
09:10Автомобиль попал под грузовой поезд в Адыгее
09:04Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь
08:46История и традиции Старого Нового года: инфографика
08:29Атака ВСУ на Таганрог – что известно
Лента новостейМолния