В Кузбассе проверяют роддом после сообщений о массовой гибели младенцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет и прокуратура проводят доследственную проверку в роддоме №1 города Новокузнецка после сообщений о массовой смерти новорожденных.Местные СМИ ранее сообщили, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Также проверку проводит региональная прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Местные СМИ ранее сообщили, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти.
"В средствах массовой информации и социальных сетях была распространена информация о случаях гибели новорожденных в Новокузнецком родильном доме №1, а также о возможных нарушениях в организации медицинской помощи. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Также проверку проводит региональная прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.