В Кузбассе проверяют роддом после сообщений о массовой гибели младенцев

В Кузбассе проверяют роддом после сообщений о массовой гибели младенцев

В Кузбассе проверяют роддом после сообщений о массовой гибели младенцев

Следственный комитет и прокуратура проводят доследственную проверку в роддоме №1 города Новокузнецка после сообщений о массовой смерти новорожденных. РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13

2026-01-13T09:52

2026-01-13T09:52

кемеровская область

новости

происшествия

дети

ск рф (следственный комитет российской федерации)

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет и прокуратура проводят доследственную проверку в роддоме №1 города Новокузнецка после сообщений о массовой смерти новорожденных.Местные СМИ ранее сообщили, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Также проверку проводит региональная прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

