В Кузбассе проверяют роддом после сообщений о массовой гибели младенцев - РИА Новости Крым, 13.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260113/v-kuzbasse-proveryayut-roddom-posle-soobscheniy-o-massovoy-gibeli-mladentsev-1152343538.html
В Кузбассе проверяют роддом после сообщений о массовой гибели младенцев
В Кузбассе проверяют роддом после сообщений о массовой гибели младенцев - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Кузбассе проверяют роддом после сообщений о массовой гибели младенцев
Следственный комитет и прокуратура проводят доследственную проверку в роддоме №1 города Новокузнецка после сообщений о массовой смерти новорожденных. РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет и прокуратура проводят доследственную проверку в роддоме №1 города Новокузнецка после сообщений о массовой смерти новорожденных.Местные СМИ ранее сообщили, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Также проверку проводит региональная прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Кузбассе проверяют роддом после сообщений о массовой гибели младенцев

В Кемеровской области проверяют информацию о массовой гибели новорожденных в роддоме

09:52 13.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет и прокуратура проводят доследственную проверку в роддоме №1 города Новокузнецка после сообщений о массовой смерти новорожденных.
Местные СМИ ранее сообщили, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти.
"В средствах массовой информации и социальных сетях была распространена информация о случаях гибели новорожденных в Новокузнецком родильном доме №1, а также о возможных нарушениях в организации медицинской помощи. По данному факту… организовано проведение доследственной проверки по ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Также проверку проводит региональная прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Кемеровская областьНовостиПроисшествиядетиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
