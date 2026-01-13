https://crimea.ria.ru/20260113/v-krymu-za-god-rodilis-204-dvoyni-i-odna-troynya-1152356661.html
В Крыму за год родились 204 двойни и одна тройня
В Крыму в 2025 году зарегистрировано рождение 204 двоен и одной тройни
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году зарегистрировано рождение 204 двоен и одной тройни, сообщает пресс-служба правительства республики.Среди всех двоен 59% оказались однополыми, а 41% – разнополыми, уточнили в пресс-службе.Единственная в этом году тройня появилась на свет в Симферополе. Это два мальчика Александр и Андрей и девочка Мирра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на неделе чаще всего рождались Алеши и Маши Аюб и Гулбону: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей Редкие и самые популярные имена новорожденных в Крыму - статистика
