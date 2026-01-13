Рейтинг@Mail.ru
В Крыму за год родились 204 двойни и одна тройня
В Крыму за год родились 204 двойни и одна тройня
В Крыму за год родились 204 двойни и одна тройня
В Крыму за год родились 204 двойни и одна тройня
В Крыму в 2025 году зарегистрировано рождение 204 двоен и одной тройни, сообщает пресс-служба правительства республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году зарегистрировано рождение 204 двоен и одной тройни, сообщает пресс-служба правительства республики.Среди всех двоен 59% оказались однополыми, а 41% – разнополыми, уточнили в пресс-службе.Единственная в этом году тройня появилась на свет в Симферополе. Это два мальчика Александр и Андрей и девочка Мирра.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в 2025 году зарегистрировано рождение 204 двоен и одной тройни, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Чаще парные малыши появлялись на свет в Симферополе – 67 двоен, в Симферопольском районе – 22, в Евпатории – 17, в Ялте и в Джанкойском районе – по 12", - говорится в сообщении.
Среди всех двоен 59% оказались однополыми, а 41% – разнополыми, уточнили в пресс-службе.
Единственная в этом году тройня появилась на свет в Симферополе. Это два мальчика Александр и Андрей и девочка Мирра.
