В Крыму выпустили второе издание Красной книги республики – Аксенов
16:22 13.01.2026 (обновлено: 16:25 13.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму выпустили второе издание Красной книги республики с обновленными данными по редким видам растений и животных. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов по итогам встречи с главой республиканского минэкологии и природных ресурсов Ольгой Шевцовой.
"Книга включает два тома: "Животные" и "Растения и грибы". Общее число охраняемых видов достигло 832. Среди них есть и эндемики, то есть виды, которые не встречаются больше нигде в мире. Список краснокнижных видов животных расширен с 370 до 400. Некоторые представители фауны были исключены из книги, так как их численность восстановилась или же присутствие не подтвердилось", – проинформировал глава республики.
Список видов растений и грибов, по его словам, расширен с 405 до 432. Некоторые виды были исключены из-за отсутствия подтвержденных угроз. Глава региона напомнил, что первое издание вышло в 2015 году. С тех пор изменились состав и статус многих видов. В новом издании, основой которого стали материалы государственного мониторинга и кадастра объектов животного и растительного мира, отражены эти изменения.
"Ксожалению, 58 видов животных находятся на грани исчезновения, а количество видов с подтвержденным сокращением численности увеличилось до 128 – это на 20 больше, чем в 2015 году. Так что значение и актуальность природоохранной деятельности только возрастают", – констатировал Аксенов.
Из новой редакции Красной книги Крыма, в частности, исключены майский ландыш, двулистная пролеска, ламира ежеголовая, рыжик кроваво-красный, сообщали ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.
