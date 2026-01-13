https://crimea.ria.ru/20260113/v-krymu-vypustili-vtoroe-izdanie-krasnoy-knigi-1152355470.html

В Крыму выпустили второе издание Красной книги

В Крыму выпустили второе издание Красной книги - РИА Новости Крым, 13.01.2026

В Крыму выпустили второе издание Красной книги

13.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму выпустили второе издание Красной книги республики с обновленными данными по редким видам растений и животных. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов по итогам встречи с главой республиканского минэкологии и природных ресурсов Ольгой Шевцовой.Список видов растений и грибов, по его словам, расширен с 405 до 432. Некоторые виды были исключены из-за отсутствия подтвержденных угроз. Глава региона напомнил, что первое издание вышло в 2015 году. С тех пор изменились состав и статус многих видов. В новом издании, основой которого стали материалы государственного мониторинга и кадастра объектов животного и растительного мира, отражены эти изменения.Из новой редакции Красной книги Крыма, в частности, исключены майский ландыш, двулистная пролеска, ламира ежеголовая, рыжик кроваво-красный, сообщали ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым прилетели фламингоТри новых особо охраняемых природных территории появились в КрымуВ Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк

крым

