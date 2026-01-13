Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выпустили второе издание Красной книги - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260113/v-krymu-vypustili-vtoroe-izdanie-krasnoy-knigi-1152355470.html
В Крыму выпустили второе издание Красной книги
В Крыму выпустили второе издание Красной книги - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Крыму выпустили второе издание Красной книги
В Крыму выпустили второе издание Красной книги республики с обновленными данными по редким видам растений и животных. Об этом сообщил глава региона Сергей... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T16:22
2026-01-13T16:25
новости крыма
крым
природа
красная книга крыма
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152355662_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a0ec9ff992d10074c9f9b3e8e3bc19b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму выпустили второе издание Красной книги республики с обновленными данными по редким видам растений и животных. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов по итогам встречи с главой республиканского минэкологии и природных ресурсов Ольгой Шевцовой.Список видов растений и грибов, по его словам, расширен с 405 до 432. Некоторые виды были исключены из-за отсутствия подтвержденных угроз. Глава региона напомнил, что первое издание вышло в 2015 году. С тех пор изменились состав и статус многих видов. В новом издании, основой которого стали материалы государственного мониторинга и кадастра объектов животного и растительного мира, отражены эти изменения.Из новой редакции Красной книги Крыма, в частности, исключены майский ландыш, двулистная пролеска, ламира ежеголовая, рыжик кроваво-красный, сообщали ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым прилетели фламингоТри новых особо охраняемых природных территории появились в КрымуВ Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк
https://crimea.ria.ru/20250723/landyshi-i-ryzhiki-isklyuchat-iz-krasnoy-knigi-kryma-1148160170.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152355662_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_de71db691ab3c8b7a4c404c73024a795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, природа, красная книга крыма, сергей аксенов
В Крыму выпустили второе издание Красной книги

В Крыму выпустили второе издание Красной книги республики – Аксенов

16:22 13.01.2026 (обновлено: 16:25 13.01.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваКрасная книга Крыма
Красная книга Крыма
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму выпустили второе издание Красной книги республики с обновленными данными по редким видам растений и животных. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов по итогам встречи с главой республиканского минэкологии и природных ресурсов Ольгой Шевцовой.

"Книга включает два тома: "Животные" и "Растения и грибы". Общее число охраняемых видов достигло 832. Среди них есть и эндемики, то есть виды, которые не встречаются больше нигде в мире. Список краснокнижных видов животных расширен с 370 до 400. Некоторые представители фауны были исключены из книги, так как их численность восстановилась или же присутствие не подтвердилось", – проинформировал глава республики.

© ТГ-канал Сергея АксеноваКрасная книга Крыма
Красная книга Крыма
1 из 3
Красная книга Крыма
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея АксеноваКрасная книга Крыма
Красная книга Крыма
2 из 3
Красная книга Крыма
© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея АксеноваКрасная книга Крыма
Красная книга Крыма
3 из 3
Красная книга Крыма
© ТГ-канал Сергея Аксенова
1 из 3
Красная книга Крыма
© ТГ-канал Сергея Аксенова
2 из 3
Красная книга Крыма
© ТГ-канал Сергея Аксенова
3 из 3
Красная книга Крыма
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Список видов растений и грибов, по его словам, расширен с 405 до 432. Некоторые виды были исключены из-за отсутствия подтвержденных угроз. Глава региона напомнил, что первое издание вышло в 2015 году. С тех пор изменились состав и статус многих видов. В новом издании, основой которого стали материалы государственного мониторинга и кадастра объектов животного и растительного мира, отражены эти изменения.
"Ксожалению, 58 видов животных находятся на грани исчезновения, а количество видов с подтвержденным сокращением численности увеличилось до 128 – это на 20 больше, чем в 2015 году. Так что значение и актуальность природоохранной деятельности только возрастают", – констатировал Аксенов.
Из новой редакции Красной книги Крыма, в частности, исключены майский ландыш, двулистная пролеска, ламира ежеголовая, рыжик кроваво-красный, сообщали ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым прилетели фламинго
Три новых особо охраняемых природных территории появились в Крыму
В Херсонской области появится Азово-Сивашский национальный парк
Ландыши - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
23 июля 2025, 21:31
Ландыши и рыжики исключат из Красной книги Крыма
 
Новости КрымаКрымПриродаКрасная книга КрымаСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:43Чего добьется Украина ударами по Крыму – мнение
19:31Атака БПЛА на нефтяные танкеры: власти Казахстана рассказали подробности
19:15В Севастополе закрыли рейд второй раз за день
19:10Крымский мост: что происходит на объекте после запуска движения
19:06В Феодосии слышна стрельба
18:57Крымский мост открыли
18:44В Севастополе создадут рабочую группу для решения проблем со светом в СНТ
18:28В Крыму более 100 человек переселили из аварийного жилья
18:1128 беспилотников ликвидировали над Крымом и Азовским морем
18:08Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым
17:55В Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туриста
17:43Крымский мост закрыли для проезда
17:17ВТБ: молодежь удвоила траты по "Пушкинской карте" в новогодние праздники
17:08Дизель-генераторами обеспечены: Севастополь готовится к новому снегопаду
16:58Рейд в Севастополе открыли
16:48Отбой воздушной тревоги в Севастополе
16:46Вдовам бойцов СВО дадут право поступать в вузы без экзаменов
16:40В Севастополе продолжает снижаться уровень рек
16:32В Севастополе воздушная тревога
16:31В Севастополе закрыли рейд
Лента новостейМолния