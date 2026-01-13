https://crimea.ria.ru/20260113/v-krymu-voditelya-gidrotsikla-budut-sudit-za-travmirovanie-turista-1152360285.html
В Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туриста
В Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туриста - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туриста
В Крыму суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя гидроцикла, который наехал на купавшегося в море мужчину в Феодосии.
2026-01-13T17:55
2026-01-13T17:55
2026-01-13T17:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя гидроцикла, который наехал на купавшегося в море мужчину в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.В результате потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Феодосийского судебного района для рассмотрения по существу.Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
