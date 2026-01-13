Рейтинг@Mail.ru
В Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туриста - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туриста
В Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туриста - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туриста
В Крыму суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя гидроцикла, который наехал на купавшегося в море мужчину в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя гидроцикла, который наехал на купавшегося в море мужчину в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.В результате потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Феодосийского судебного района для рассмотрения по существу.Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
феодосия
Новости
новости крыма, происшествия, морской транспорт, суд, феодосия
В Крыму водителя гидроцикла будут судить за травмирование туриста

В Крыму водитель гидроцикла предстанет перед судом за наезд на купавшегося туриста

17:55 13.01.2026
 
© Южная транспортная прокуратураТурист на гидроцикле
Турист на гидроцикле
© Южная транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя гидроцикла, который наехал на купавшегося в море мужчину в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
"В августе 2025 года обвиняемый, не имея права управления гидроциклом с буксируемой "ватрушкой", в акватории Феодосийского залива нарушил правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, не обеспечил надлежащее визуальное наблюдение и совершил наезд на купавшегося мужчину", – сказано в сообщении.
В результате потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка Феодосийского судебного района для рассмотрения по существу.
Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаПроисшествияМорской транспортСудФеодосия
 
Лента новостейМолния