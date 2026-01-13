https://crimea.ria.ru/20260113/v-krymu-povysili-posobie-dlya-beremennykh-studentok--1152344074.html

В Крыму повысили пособие для беременных студенток

В Крыму повысили пособие для беременных студенток - РИА Новости Крым, 13.01.2026

В Крыму повысили пособие для беременных студенток

В Крыму пособие по беременности и родам студенткам с января будет выплачиваться в повышенном размере. Выплата составит 93 445 рублей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Крыму пособие по беременности и родам студенткам с января будет выплачиваться в повышенном размере. Выплата составит 93 445 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по республике.До сентября 2025 года деньги выплачивали вузы, а сумма зависела от стипендии. Сейчас размер пособия рассчитывается на основе прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания.В ведомстве напомнили, что право на получение выплаты имеют женщины, обучающиеся по очной форме в высших учебных заведениях, колледжах, училищах и техникумах, а также в организациях дополнительного профессионального образования и научных учреждениях, независимо от того, учатся ли они на бюджетной или платной основе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать законВ России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублейСколько семей с детьми в Крыму получают социальные выплаты

