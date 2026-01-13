https://crimea.ria.ru/20260113/v-krymu-povysili-posobie-dlya-beremennykh-studentok--1152344074.html
В Крыму повысили пособие для беременных студенток
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Крыму пособие по беременности и родам студенткам с января будет выплачиваться в повышенном размере. Выплата составит 93 445 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по республике.До сентября 2025 года деньги выплачивали вузы, а сумма зависела от стипендии. Сейчас размер пособия рассчитывается на основе прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания.В ведомстве напомнили, что право на получение выплаты имеют женщины, обучающиеся по очной форме в высших учебных заведениях, колледжах, училищах и техникумах, а также в организациях дополнительного профессионального образования и научных учреждениях, независимо от того, учатся ли они на бюджетной или платной основе.
Пособие для беременных студенток в Крыму начали выплачивать в повышенном размере
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Крыму пособие по беременности и родам студенткам с января будет выплачиваться в повышенном размере. Выплата составит 93 445 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по республике.
До сентября 2025 года деньги выплачивали вузы, а сумма зависела от стипендии. Сейчас размер пособия рассчитывается на основе прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания.
"С нового года размер пособия для студенток увеличен и составит 93 445 рубля. При осложненных родах, когда отпуск длится 156 дней, выплата достигнет 104 124 рубля. А при многоплодной беременности и продолжительности отпуска 194 дня размер пособия будет равен 129 488 руб.", - уточнили в СФР.
В ведомстве напомнили, что право на получение выплаты имеют женщины, обучающиеся по очной форме в высших учебных заведениях, колледжах, училищах и техникумах, а также в организациях дополнительного профессионального образования и научных учреждениях, независимо от того, учатся ли они на бюджетной или платной основе.
