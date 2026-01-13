https://crimea.ria.ru/20260113/v-krymu-bolee-100-chelovek-pereselili-iz-avariynogo-zhilya-1152358246.html

В Крыму более 100 человек переселили из аварийного жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. За прошлый год из аварийного жилья в Республике Крым переселили 111 человек. На эти цели из республиканского бюджета было выделено почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.В ведомстве отметили, что Крым приступил к реализации федпроекта "Жилье", который является частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Главная цель проекта – переселение граждан из ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.Сейчас в республике 239 жилых домов считаются аварийными, в которых проживают почти 6,5 тысяч человек.Ранее на официальном портале правительства РФ появилась информация, что Крым, Севастополь и еще 21 регион страны получат федеральное финансирование на расселение жителей из аварийных домов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Выделенные средства позволят переселить 264 крымчан и севастопольцев из признанного непригодными для проживания жилфонда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жильяКрыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнениеВ Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома

