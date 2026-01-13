Рейтинг@Mail.ru
В Крыму более 100 человек переселили из аварийного жилья - РИА Новости Крым, 13.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260113/v-krymu-bolee-100-chelovek-pereselili-iz-avariynogo-zhilya-1152358246.html
В Крыму более 100 человек переселили из аварийного жилья
2026-01-13T18:28
2026-01-13T18:28
новости крыма
жкх крыма и севастополя
крым
жилье в крыму
переселение из аварийного жилья
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152358527_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_dfa5db2cf735fce06039056d50a971ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. За прошлый год из аварийного жилья в Республике Крым переселили 111 человек. На эти цели из республиканского бюджета было выделено почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.В ведомстве отметили, что Крым приступил к реализации федпроекта "Жилье", который является частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Главная цель проекта – переселение граждан из ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.Сейчас в республике 239 жилых домов считаются аварийными, в которых проживают почти 6,5 тысяч человек.Ранее на официальном портале правительства РФ появилась информация, что Крым, Севастополь и еще 21 регион страны получат федеральное финансирование на расселение жителей из аварийных домов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Выделенные средства позволят переселить 264 крымчан и севастопольцев из признанного непригодными для проживания жилфонда.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госпрограммы плюс инвесторы: Крым ускоряет строительство жильяКрыму нужно обязательное страхование жилья от стихийных бедствий – мнениеВ Севастополе жильцы 70 лет добивались ремонта многоквартирного дома
новости крыма, жкх крыма и севастополя, крым, жилье в крыму, переселение из аварийного жилья
18:28 13.01.2026
 
© МинЖКХ РКНовостройка
Новостройка
© МинЖКХ РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. За прошлый год из аварийного жилья в Республике Крым переселили 111 человек. На эти цели из республиканского бюджета было выделено почти 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма.
"В 2025 году на реализацию мероприятий в рамках программ из бюджета Республики Крым было выделено 296,35 млн. руб. Эти средства были направлены на переселение 111 граждан из 47 жилых помещений", – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что Крым приступил к реализации федпроекта "Жилье", который является частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Главная цель проекта – переселение граждан из ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Сейчас в республике 239 жилых домов считаются аварийными, в которых проживают почти 6,5 тысяч человек.
Ранее на официальном портале правительства РФ появилась информация, что Крым, Севастополь и еще 21 регион страны получат федеральное финансирование на расселение жителей из аварийных домов в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Выделенные средства позволят переселить 264 крымчан и севастопольцев из признанного непригодными для проживания жилфонда.
Новости КрымаЖКХ Крыма и СевастополяКрымЖилье в КрымуПереселение из аварийного жилья
 
