На Южном берегу Крыма без света остались семь населенных пунктов
На Южном берегу Крыма без света остались семь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 13.01.2026
На Южном берегу Крыма без света остались семь населенных пунктов
Алушта и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
2026-01-13T11:44
2026-01-13T11:44
2026-01-13T11:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Алушта и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Накануне в течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах, сообщали в Главном управлении МЧС России по региону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на дорогах Крыма после штормаВ Феодосии ветер повалил деревья и оставил без света пригородные селаНа Крым идет мощный циклон: уровень воды в реках снова поднимется
На Южном берегу Крыма без света остались семь населенных пунктов
11:44 13.01.2026 (обновлено: 11:45 13.01.2026)