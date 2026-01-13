Рейтинг@Mail.ru
На Южном берегу Крыма без света остались семь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 13.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260113/v-krymu-bez-sveta-ostalis-sem-naselennykh-punktov-1152345312.html
На Южном берегу Крыма без света остались семь населенных пунктов
На Южном берегу Крыма без света остались семь населенных пунктов - РИА Новости Крым, 13.01.2026
На Южном берегу Крыма без света остались семь населенных пунктов
Алушта и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T11:44
2026-01-13T11:45
крым
алушта
гуп рк "крымэнерго"
энергетика
энергосистема крыма
отключение электроэнергии в крыму
электроэнергия
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111394/07/1113940739_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_21c82e457b667521fa4a8471d0cfd370.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Алушта и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Накануне в течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах, сообщали в Главном управлении МЧС России по региону.
крым
алушта
крым, алушта, гуп рк "крымэнерго", энергетика, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электроэнергия, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество
На Южном берегу Крыма без света остались семь населенных пунктов

Алушта и еще шесть южнобережных сел обесточены

11:44 13.01.2026 (обновлено: 11:45 13.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Алушта и еще шесть населенных пунктов на южном берегу Крыма остались без света из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Частично обесточены Алушта, Малый Маяк, Партенит, Бондаренково, Утес, Кипарисное, Пушкино", - рассказали в "Крымэнерго".
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Накануне в течение дня сильный ветер в Крыму повалил деревья на дороги и машины, а также повредил линии электропередачи в шести муниципалитетах, сообщали в Главном управлении МЧС России по региону.
КрымАлуштаГУП РК "Крымэнерго"ЭнергетикаЭнергосистема КрымаОтключение электроэнергии в КрымуЭлектроэнергияНовости КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбщество
 
