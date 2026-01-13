Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Феодосии слышна стрельба
В Феодосии слышна стрельба - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Феодосии слышна стрельба
В Феодосии сегодня вечером пройдут учебные стрельбы военных, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии сегодня вечером пройдут учебные стрельбы военных, сообщили в администрации города.В администрации призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять официальным каналам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
В Феодосии слышна стрельба

В Феодосии военные проводят учебные стрельбы

19:06 13.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации ФеодосииВид на Феодосию
Вид на Феодосию
© Telegram-канал главы администрации Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии сегодня вечером пройдут учебные стрельбы военных, сообщили в администрации города.
"Сегодня, 13 января, с 19:00 до 22:00 будут проводиться учебные стрельбы", – говорится в сообщении.
В администрации призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять официальным каналам информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
