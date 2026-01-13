https://crimea.ria.ru/20260113/v-feodosii-slyshna-strelba-1152352616.html
В Феодосии слышна стрельба
В Феодосии сегодня вечером пройдут учебные стрельбы военных, сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Феодосии сегодня вечером пройдут учебные стрельбы военных, сообщили в администрации города.В администрации призвали жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять официальным каналам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Власти стараются предупреждать о них заранее, чтобы жители сохраняли спокойствие. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновУчения "Барс-Крым" и силовиков в Симферополе: как все прошлоПолигон "Чауда" в Крыму закрыли еще на полгода из-за учений военных
