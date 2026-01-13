Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории открыли новый детский сад на 280 мест
В Евпатории открыли новый детский сад на 280 мест
В Евпатории открыли новый детский сад на 280 мест - РИА Новости Крым, 13.01.2026
В Евпатории открыли новый детский сад на 280 мест
Детский сад на 280 мест в Евпатории получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Комплекс построили у Мойнакского озера, он рассчитан на 12 групп для всех... РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Детский сад на 280 мест в Евпатории получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Комплекс построили у Мойнакского озера, он рассчитан на 12 групп для всех возрастных категорий дошкольников. Об этом сообщили в администрации города.Строительство трехэтажного детского сада на 280 мест общей площадью 4714 квадратных метров завершено. В учреждении разместились 12 групп, охватывающие все возрастные категории дошкольников – от ясельных до подготовительных. На территории предусмотрены игровая и хозяйственная зоны, 12 игровых площадок и две площадки для физкультурно-спортивных занятий, уточнили специалисты."Реализация объекта позволяет обеспечить социальной инфраструктурой проект комплексного освоения территории в Евпатории общей площадью 28,74 га, включающего в себя строительство жилого комплекса (200 тысяч квадратных метров), а также туристическо-рекреационного комплекса у озера Мойнаки", – добавили в администрации.Строительство детского сада велось с 2024 года. Общая сумма реализации объекта – 465,97 млн рублей, напомнили специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образованияПод Симферополем построили школу на 600 местВ Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026
В Евпатории открыли новый детский сад на 280 мест

В Евпатории закончили строительство еще одного детского сада на 280 мест

21:48 13.01.2026
 
Новый детский сад в Евпатории
Новый детский сад в Евпатории
© Официальная страница муниципального образования городской округ Евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Детский сад на 280 мест в Евпатории получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Комплекс построили у Мойнакского озера, он рассчитан на 12 групп для всех возрастных категорий дошкольников. Об этом сообщили в администрации города.
"Минжилполитики и стройнадзора Крыма выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест в Евпатории", – сказано в сообщении.
Строительство трехэтажного детского сада на 280 мест общей площадью 4714 квадратных метров завершено. В учреждении разместились 12 групп, охватывающие все возрастные категории дошкольников – от ясельных до подготовительных. На территории предусмотрены игровая и хозяйственная зоны, 12 игровых площадок и две площадки для физкультурно-спортивных занятий, уточнили специалисты.
"Реализация объекта позволяет обеспечить социальной инфраструктурой проект комплексного освоения территории в Евпатории общей площадью 28,74 га, включающего в себя строительство жилого комплекса (200 тысяч квадратных метров), а также туристическо-рекреационного комплекса у озера Мойнаки", – добавили в администрации.
Строительство детского сада велось с 2024 года. Общая сумма реализации объекта – 465,97 млн рублей, напомнили специалисты.
