https://crimea.ria.ru/20260113/v-evpatorii-otkryli-novyy-detskiy-sad-na-280-mest-1152363163.html

В Евпатории открыли новый детский сад на 280 мест

В Евпатории открыли новый детский сад на 280 мест - РИА Новости Крым, 13.01.2026

В Евпатории открыли новый детский сад на 280 мест

Детский сад на 280 мест в Евпатории получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Комплекс построили у Мойнакского озера, он рассчитан на 12 групп для всех... РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13T21:48

2026-01-13T21:48

2026-01-13T21:48

евпатория

детский сад

дети

семья

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152362291_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe8515aaa1f05f3f8aaf182d6d19abca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Детский сад на 280 мест в Евпатории получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Комплекс построили у Мойнакского озера, он рассчитан на 12 групп для всех возрастных категорий дошкольников. Об этом сообщили в администрации города.Строительство трехэтажного детского сада на 280 мест общей площадью 4714 квадратных метров завершено. В учреждении разместились 12 групп, охватывающие все возрастные категории дошкольников – от ясельных до подготовительных. На территории предусмотрены игровая и хозяйственная зоны, 12 игровых площадок и две площадки для физкультурно-спортивных занятий, уточнили специалисты."Реализация объекта позволяет обеспечить социальной инфраструктурой проект комплексного освоения территории в Евпатории общей площадью 28,74 га, включающего в себя строительство жилого комплекса (200 тысяч квадратных метров), а также туристическо-рекреационного комплекса у озера Мойнаки", – добавили в администрации.Строительство детского сада велось с 2024 года. Общая сумма реализации объекта – 465,97 млн рублей, напомнили специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минпросвещения объявило 2026-й Годом дошкольного образованияПод Симферополем построили школу на 600 местВ Крыму благоустроили около 500 территорий – какие планы на 2026

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, детский сад, дети, семья, новости крыма