Удары возмездия по Украине: разбиты объекты энергетики и "оборонка"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.Кроме того, удар нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. "Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.Ранее в Минобороны РФ сообщали о том, что в результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник", нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – разбиты энергообъекты и транспортная инфраструктураВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам УкраиныВ Житомирской области Украины поражена критическая инфраструктура

