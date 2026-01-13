https://crimea.ria.ru/20260113/udary-vozmezdiya-po-ukraine-razbity-obekty-energetiki-i-oboronki-1152346489.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.Кроме того, удар нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. "Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.Ранее в Минобороны РФ сообщали о том, что в результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник", нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Удары возмездия по Украине: разбиты объекты энергетики и "оборонка"
Армия России нанесла массированный удар возмездия по Украине – Минобороны
12:28 13.01.2026 (обновлено: 12:31 13.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - сказано в сообщении.
Кроме того, удар нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ сообщали о том, что в результате удара с применением ракетного комплекса "Орешник"
, нанесенного в ночь на 9 января, выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
