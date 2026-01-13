Рейтинг@Mail.ru
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году
Геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщает во вторник Лаборатория солнечной астрономии Института космических... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T20:11
2026-01-13T20:11
магнитные бури
геомагнитный шторм
институт солнечно-земной физики
космос
вспышки на солнце
солнце
метеозависимость
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщает во вторник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Из первых 13 дней года 8 оказались окрашены в желтые и красные цвета. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями. Глобальные выводы и прогнозы на предстоящий год пока делать некорректно, но заявка на рекорды уже есть, считают ученые."Рост числа магнитных бурь наблюдается на фоне снижения общей солнечной активности, которая, как считается, прошла свой пик в 2024 году и в настоящее время движется к минимуму, ожидаемому в 2029–2030 годах. Основной причиной магнитных бурь является исключительно большое число корональных дыр, приводящих к возмущениям солнечного ветра", – поясняют в Лаборатории.Также ученые констатируют, что тенденций к снижению числа бурь пока нет. Прямо в данный момент на Солнце наблюдается две дыры среднего размера. При этом текущие показатели пока отстают от исторических рекордов, зафиксированных с 2003 году, когда спокойными были только 93 дня.Накануне сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце впервые в наступившем году, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
космос
магнитные бури, геомагнитный шторм, институт солнечно-земной физики, космос, вспышки на солнце, солнце, метеозависимость, новости
Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году

2026 год может стать рекордным по числу магнитных бурь – ученые

20:11 13.01.2026
 
© Фото: CfA/M. WeissТак художник представил себе взаимодействие магнитного поля Земли и солнечного ветра
Так художник представил себе взаимодействие магнитного поля Земли и солнечного ветра
© Фото: CfA/M. Weiss
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщает во вторник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Геомагнитная активность в наступившем году растет с превышением показателей предыдущего рекордного года. Темп формирования геомагнитных возмущений за первые 13 дней января превысил показатели предыдущего, 2025 года, которые, в свою очередь, были максимальными за последние 10–20 лет", – сказано в сообщении.
Из первых 13 дней года 8 оказались окрашены в желтые и красные цвета. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями. Глобальные выводы и прогнозы на предстоящий год пока делать некорректно, но заявка на рекорды уже есть, считают ученые.
"Рост числа магнитных бурь наблюдается на фоне снижения общей солнечной активности, которая, как считается, прошла свой пик в 2024 году и в настоящее время движется к минимуму, ожидаемому в 2029–2030 годах. Основной причиной магнитных бурь является исключительно большое число корональных дыр, приводящих к возмущениям солнечного ветра", – поясняют в Лаборатории.
Также ученые констатируют, что тенденций к снижению числа бурь пока нет. Прямо в данный момент на Солнце наблюдается две дыры среднего размера. При этом текущие показатели пока отстают от исторических рекордов, зафиксированных с 2003 году, когда спокойными были только 93 дня.
Накануне сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце впервые в наступившем году, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Магнитные буриГеомагнитный штормИнститут солнечно-земной физикикосмосВспышки на СолнцеСолнцеМетеозависимостьНовости
 
