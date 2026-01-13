https://crimea.ria.ru/20260113/uchenye-zhdut-rekordnogo-chisla-magnitnykh-bur-v-2026-godu-1152345824.html

Ученые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года, сообщает во вторник Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Из первых 13 дней года 8 оказались окрашены в желтые и красные цвета. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями. Глобальные выводы и прогнозы на предстоящий год пока делать некорректно, но заявка на рекорды уже есть, считают ученые."Рост числа магнитных бурь наблюдается на фоне снижения общей солнечной активности, которая, как считается, прошла свой пик в 2024 году и в настоящее время движется к минимуму, ожидаемому в 2029–2030 годах. Основной причиной магнитных бурь является исключительно большое число корональных дыр, приводящих к возмущениям солнечного ветра", – поясняют в Лаборатории.Также ученые констатируют, что тенденций к снижению числа бурь пока нет. Прямо в данный момент на Солнце наблюдается две дыры среднего размера. При этом текущие показатели пока отстают от исторических рекордов, зафиксированных с 2003 году, когда спокойными были только 93 дня.Накануне сильная вспышка с выбросом плазмы произошла на Солнце впервые в наступившем году, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальное астрономическое явление столетия ожидается 22 январяКрымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном телеКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

