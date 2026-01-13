Рейтинг@Mail.ru
Торговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260113/torgovlya-onlayn-i-bezopasnye-scheta-krymchane-otdali-aferistam-13-mln-1152343666.html
Торговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн
Торговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Торговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн
Крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T10:10
2026-01-13T10:10
мошенничество
крым
новости крыма
киберпреступность
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136648_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_91cf57d30ee78b52f9cc962f7e3b436e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.В частности, жительница Феодосии получила звонок от неизвестного, который представился подозреваемым по делу, в рамках которого женщина уже ранее отдала телефонным мошенникам 500 тысяч рублей. Мужчина заявил, что может вернуть деньги, однако они якобы находятся на замороженном счете и для "разморозки" попросил перевести ему 20 тысяч. Осознав, что снова стала жертвой аферистов, пострадавшая снова пришла к полицейским.Еще одна крымчанка попалась на удочку "менеджера маркетплейса" в социальной сети, согласившись на подработку в интернете. По заданию "работодателя" она покупала товары онлайн и оставляла на них положительные отзывы. За это женщине обещали возврат потраченного и 20% от прибыли. По началу деньги действительно перечислялись, но после внесения значительных сумм выплаты прекратились, а связь с "менеджером" пропала. Таким образом крымчанка потеряла более 112 тысяч рублей.Житель Судака перевел "продавцу автомобиля" 270 тысяч в качестве предоплаты за машину, которую так и не получил. Житель города Саки отдал мошенникам семь тысяч рублей, получив сообщение от "сына" с просьбой занять деньги, а житель Керчи потерял 78 тысяч, поверив "сотруднику портала "Госуслуги", который рекомендовал перевести средства на "безопасный счет". Еще двое крымчан пытались продать на сайте объявлений детскую кроватку и аэрогриль, получили от "покупателей" ссылки, перейдя по ним, ввели свои банковские данные, но вместо предоплат лишились собственных накоплений.Также мошенники придумали новый способ обмана россиян и похищают профили на "Госуслугах" под предлогом создания списков на постановку в очередь на капремонт, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиянЕвпаториец познакомился на сайте с девушкой и заплатил за это 2 миллионаПенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбережения
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136648_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_176a508d39042b4859056b7a04804198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, крым, новости крыма, киберпреступность, кибербезопасность
Торговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн

Крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей за неделю

10:10 13.01.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
"С 1 по 11 января в Крыму 23 человека стали жертвами дистанционных мошенников, потеряв более 13 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
В частности, жительница Феодосии получила звонок от неизвестного, который представился подозреваемым по делу, в рамках которого женщина уже ранее отдала телефонным мошенникам 500 тысяч рублей. Мужчина заявил, что может вернуть деньги, однако они якобы находятся на замороженном счете и для "разморозки" попросил перевести ему 20 тысяч. Осознав, что снова стала жертвой аферистов, пострадавшая снова пришла к полицейским.
Еще одна крымчанка попалась на удочку "менеджера маркетплейса" в социальной сети, согласившись на подработку в интернете. По заданию "работодателя" она покупала товары онлайн и оставляла на них положительные отзывы. За это женщине обещали возврат потраченного и 20% от прибыли. По началу деньги действительно перечислялись, но после внесения значительных сумм выплаты прекратились, а связь с "менеджером" пропала. Таким образом крымчанка потеряла более 112 тысяч рублей.
Житель Судака перевел "продавцу автомобиля" 270 тысяч в качестве предоплаты за машину, которую так и не получил. Житель города Саки отдал мошенникам семь тысяч рублей, получив сообщение от "сына" с просьбой занять деньги, а житель Керчи потерял 78 тысяч, поверив "сотруднику портала "Госуслуги", который рекомендовал перевести средства на "безопасный счет". Еще двое крымчан пытались продать на сайте объявлений детскую кроватку и аэрогриль, получили от "покупателей" ссылки, перейдя по ним, ввели свои банковские данные, но вместо предоплат лишились собственных накоплений.
Также мошенники придумали новый способ обмана россиян и похищают профили на "Госуслугах" под предлогом создания списков на постановку в очередь на капремонт, сообщалось ранее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиян
Евпаториец познакомился на сайте с девушкой и заплатил за это 2 миллиона
Пенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбережения
 
МошенничествоКрымНовости КрымаКиберпреступностьКибербезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21В Таганроге ввели ЧС после удара беспилотников
12:13На Крым обрушатся сильные снегопады
12:05Москва требует немедленного освобождения археолога Бутягина – МИД
12:00Крымчан ждут четыре дополнительных выходных дня в 2026 году
11:44На Южном берегу Крыма без света остались семь населенных пунктов
11:30В школах на Кубани отменили занятия из-за непогоды
11:17Расчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя
11:09Главврач больницы Новокузнецка отстранен после смерти младенцев в роддоме
11:02Жителей Белгородской области при отсутствии света и тепла будут вывозить
10:47Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка – СК возбудил дело
10:43В Крыму повысили пособие для беременных студенток
10:17В Мариуполе задержан подросток за сбор данных для разведки Украины
10:10Торговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн
09:52В Кузбассе проверяют роддом после сообщений о массовой гибели младенцев
09:44Южный берег Крыма засыпало снегом - ситуация на дорогах
09:37На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассам
09:10Автомобиль попал под грузовой поезд в Адыгее
09:04Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь
08:46История и традиции Старого Нового года: инфографика
08:29Атака ВСУ на Таганрог – что известно
Лента новостейМолния