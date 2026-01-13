https://crimea.ria.ru/20260113/torgovlya-onlayn-i-bezopasnye-scheta-krymchane-otdali-aferistam-13-mln-1152343666.html

Торговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн

Торговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн - РИА Новости Крым, 13.01.2026

Торговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн

Крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13T10:10

2026-01-13T10:10

2026-01-13T10:10

мошенничество

крым

новости крыма

киберпреступность

кибербезопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136648_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_91cf57d30ee78b52f9cc962f7e3b436e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.В частности, жительница Феодосии получила звонок от неизвестного, который представился подозреваемым по делу, в рамках которого женщина уже ранее отдала телефонным мошенникам 500 тысяч рублей. Мужчина заявил, что может вернуть деньги, однако они якобы находятся на замороженном счете и для "разморозки" попросил перевести ему 20 тысяч. Осознав, что снова стала жертвой аферистов, пострадавшая снова пришла к полицейским.Еще одна крымчанка попалась на удочку "менеджера маркетплейса" в социальной сети, согласившись на подработку в интернете. По заданию "работодателя" она покупала товары онлайн и оставляла на них положительные отзывы. За это женщине обещали возврат потраченного и 20% от прибыли. По началу деньги действительно перечислялись, но после внесения значительных сумм выплаты прекратились, а связь с "менеджером" пропала. Таким образом крымчанка потеряла более 112 тысяч рублей.Житель Судака перевел "продавцу автомобиля" 270 тысяч в качестве предоплаты за машину, которую так и не получил. Житель города Саки отдал мошенникам семь тысяч рублей, получив сообщение от "сына" с просьбой занять деньги, а житель Керчи потерял 78 тысяч, поверив "сотруднику портала "Госуслуги", который рекомендовал перевести средства на "безопасный счет". Еще двое крымчан пытались продать на сайте объявлений детскую кроватку и аэрогриль, получили от "покупателей" ссылки, перейдя по ним, ввели свои банковские данные, но вместо предоплат лишились собственных накоплений.Также мошенники придумали новый способ обмана россиян и похищают профили на "Госуслугах" под предлогом создания списков на постановку в очередь на капремонт, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Списки на капремонт: мошенники придумали новую схему обмана россиянЕвпаториец познакомился на сайте с девушкой и заплатил за это 2 миллионаПенсионерке из Севастополя вернули похищенные мошенниками сбережения

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, крым, новости крыма, киберпреступность, кибербезопасность