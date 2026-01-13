https://crimea.ria.ru/20260113/staryy-novyy-god-ne-dlya-vsekh-prazdnuyut-li-ego-za-rubezhom-1151881488.html
Старый Новый год не для всех: празднуют ли его за рубежом
Старый Новый год не для всех: празднуют ли его за рубежом - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Старый Новый год не для всех: празднуют ли его за рубежом
В ночь с 13 на 14 января люди на постсоветском пространстве празднуют Старый Новый год. Праздник, который появился в результате смены летоисчисления с... РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым, Варвара Ковалева. В ночь с 13 на 14 января люди на постсоветском пространстве празднуют Старый Новый год. Праздник, который появился в результате смены летоисчисления с юлианского календаря на григорианский. 14 января в нынешнем его положении совпало бы с первым днем года. Празднуют ли этот праздник наши соотечественники за границей и соблюдают ли традиции – в материале РИА Новости Крым."Этот праздник в широком понимании есть только в России. Но и тут мы о нем не забываем. Обычно мы русским клубом Ирбида собираемся вместе – мамы и дети, лепим вареники, в одном из них бывает сюрприз - монетка или перчинка", – поделилась с корреспондентом РИА Новости Крым Галина, которая уже 20 лет живет в Ирбиде (Иордания).По ее словам, после лепки вареников представители диаспоры по традиции пьют чай из самовара."Не обходится наш праздник без игр, преимущественно настольных, хороводы мы не водим, но в прятки наши дети играют. Самое главное, пока мы лепим вареники, обязательно поем русские песни", – подытожила собеседница.Традиция праздновать Старый Новый год не особо распространена и в Канаде. По словам жительницы Ванкувера Анны, в стране самый большой праздник – это католическое Рождество."Многие местные даже елку убирают перед Новым годом. Это вообще кощунство, как по мне. Мы елку держали до нашего Рождества. Лично мы не празднуем Старый Новый год, ибо уже у всех рабочее настроение и особо расслабляться не приходится. Но я знаю ребят, которые чтят традиции и сохраняют елку до этого праздника и активно его отмечают", – рассказала жительница Канады.По ее словам, с традиционным щедрованием тут тоже не сложилось. Дети получают подобный опыт на Хэллоуин, когда переодеваются, учат песни и ходят собирать конфеты по домам."Думаю, в русских районах соблюдают такие традиции. Но мне неизвестно об этом", – отметила Анна.Старый Новый год празднуют в некоторых районах немецкого Гамбурга, где проживают русские диаспоры. Однако из-за пандемии людям не разрешили ходить друг к другу в гости."Мы живем в очень старом районе города. У нас не принято отмечать Старый Новый год. Что говорить, даже иногда трудно объяснить соседям, почему мы празднуем Рождество в другую дату. А вообще немцы равнодушно относятся к праздникам. Чуть отдохнули и пошли работать. Но Старый Новый год мы точно отметим. Просто посидим с семьей. Но добавлю, что в тех районах, где компактно живут русские переселенцы, обычно этот праздник не оставляют без внимания", – рассказала РИА Новости Крым жительница Гамбурга Ольга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
19:57 13.01.2026 (обновлено: 21:51 13.01.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым, Варвара Ковалева.
В ночь с 13 на 14 января люди на постсоветском пространстве празднуют Старый Новый год. Праздник, который появился в результате смены летоисчисления с юлианского календаря на григорианский. 14 января в нынешнем его положении совпало бы с первым днем года. Празднуют ли этот праздник наши соотечественники за границей и соблюдают ли традиции – в материале РИА Новости Крым
.
"Этот праздник в широком понимании есть только в России. Но и тут мы о нем не забываем. Обычно мы русским клубом Ирбида собираемся вместе – мамы и дети, лепим вареники, в одном из них бывает сюрприз - монетка или перчинка", – поделилась с корреспондентом РИА Новости Крым Галина, которая уже 20 лет живет в Ирбиде (Иордания).
По ее словам, после лепки вареников представители диаспоры по традиции пьют чай из самовара.
"Не обходится наш праздник без игр, преимущественно настольных, хороводы мы не водим, но в прятки наши дети играют. Самое главное, пока мы лепим вареники, обязательно поем русские песни", – подытожила собеседница.
Традиция праздновать Старый Новый год не особо распространена и в Канаде. По словам жительницы Ванкувера Анны, в стране самый большой праздник – это католическое Рождество.
"Многие местные даже елку убирают перед Новым годом. Это вообще кощунство, как по мне. Мы елку держали до нашего Рождества. Лично мы не празднуем Старый Новый год, ибо уже у всех рабочее настроение и особо расслабляться не приходится. Но я знаю ребят, которые чтят традиции и сохраняют елку до этого праздника и активно его отмечают", – рассказала жительница Канады.
По ее словам, с традиционным щедрованием тут тоже не сложилось. Дети получают подобный опыт на Хэллоуин, когда переодеваются, учат песни и ходят собирать конфеты по домам.
"Думаю, в русских районах соблюдают такие традиции. Но мне неизвестно об этом", – отметила Анна.
Старый Новый год празднуют в некоторых районах немецкого Гамбурга, где проживают русские диаспоры. Однако из-за пандемии людям не разрешили ходить друг к другу в гости.
"Мы живем в очень старом районе города. У нас не принято отмечать Старый Новый год. Что говорить, даже иногда трудно объяснить соседям, почему мы празднуем Рождество в другую дату. А вообще немцы равнодушно относятся к праздникам. Чуть отдохнули и пошли работать. Но Старый Новый год мы точно отметим. Просто посидим с семьей. Но добавлю, что в тех районах, где компактно живут русские переселенцы, обычно этот праздник не оставляют без внимания", – рассказала РИА Новости Крым жительница Гамбурга Ольга.
