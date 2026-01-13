https://crimea.ria.ru/20260113/sledkom-rf-proverit-rabotu-asfaltobetonnogo-zavoda-v-kerchi-1152365581.html

Следком РФ проверит работу асфальтобетонного завода в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет России проведет проверку по факту коллективной жалобы местных жителей на работу асфальтобетонного завода в черте города Керчь. Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад, сказано в официальном Telegram-канале СК РФ.По информации Следкома, вблизи стадиона имени 50-летия Октября, а также жилых домов на протяжении длительного времени функционирует асфальтобетонный завод.Граждане вынуждены задыхаться от пыли и неприятного запаха, что может негативно сказаться на их здоровье, отмечено в публикации. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, доводы заявителей о необходимости переноса промышленной площадки в отдаленную местность игнорируются, сообщили в СК местные жители.Организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в Следкоме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В симферопольской многоэтажке 20 лет нет горячей воды – делом занялся СКВ Евпатории больше 30 семей обманули при долевом строительстве домаСиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал доклад

