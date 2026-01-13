Рейтинг@Mail.ru
Следком РФ проверит работу асфальтобетонного завода в Керчи
Следком РФ проверит работу асфальтобетонного завода в Керчи
Следком РФ проверит работу асфальтобетонного завода в Керчи - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Следком РФ проверит работу асфальтобетонного завода в Керчи
Следственный комитет России проведет проверку по факту коллективной жалобы местных жителей на работу асфальтобетонного завода в черте города Керчь. Глава... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T21:31
2026-01-13T22:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет России проведет проверку по факту коллективной жалобы местных жителей на работу асфальтобетонного завода в черте города Керчь. Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад, сказано в официальном Telegram-канале СК РФ.По информации Следкома, вблизи стадиона имени 50-летия Октября, а также жилых домов на протяжении длительного времени функционирует асфальтобетонный завод.Граждане вынуждены задыхаться от пыли и неприятного запаха, что может негативно сказаться на их здоровье, отмечено в публикации. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, доводы заявителей о необходимости переноса промышленной площадки в отдаленную местность игнорируются, сообщили в СК местные жители.Организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в Следкоме.
21:31 13.01.2026 (обновлено: 22:06 13.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Следственный комитет России проведет проверку по факту коллективной жалобы местных жителей на работу асфальтобетонного завода в черте города Керчь. Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад, сказано в официальном Telegram-канале СК РФ.
По информации Следкома, вблизи стадиона имени 50-летия Октября, а также жилых домов на протяжении длительного времени функционирует асфальтобетонный завод.
"В результате деятельности предприятия и складирования открытым способом производственных материалов и различных смесей происходят выбросы в атмосферу едкого дыма и вредных веществ", – сказано в сообщении.
Граждане вынуждены задыхаться от пыли и неприятного запаха, что может негативно сказаться на их здоровье, отмечено в публикации. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, доводы заявителей о необходимости переноса промышленной площадки в отдаленную местность игнорируются, сообщили в СК местные жители.
Организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в Следкоме.
