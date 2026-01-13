https://crimea.ria.ru/20260113/skolko-passazhirov-privezli-v-krym-na-novyy-god-poezda-tavriya-1152351833.html

Сколько пассажиров привезли в Крым на Новый год поезда "Таврия"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В новогодние каникулы поезда перевезли почти 300 тысяч пассажиров в Крым и обратно, сообщает во вторник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Самыми "горячими" днями стали 28 декабря и 10 января – в эти даты поезда перевезли более чем по 20 тысяч пассажиров. Новый год в поездах встретили больше 9,5 тысяч путешественников. Три тысячи маленьких пассажиров на каникулах отправились в поездку в составе организованных групп, при этом каждый пассажир в возрасте от 3 до 12 лет получил в подарок брендированные елочные шары с изображением талисмана поездов крымского направления – народного проводника Таврибары и варежки-игогошки. Всего Крым и материковую часть России в праздники по железной дороге связали 12 поездов: пять ежедневных из Москвы, в том числе фирменный поезд "Таврия Экспресс", три ежедневных поезда из Санкт-Петербурга и четыре поезда из других регионов – Омска, Перми, Адлера и Кисловодска.Поезда "Таврия" за шесть лет перевезли больше 23 миллионов пассажиров в Крым и из Крыма, сообщали в конце декабря в "Гранд Сервис Экспресс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник по дороге в Крым – как встречают Новый год в поездахШесть лет на пути в Крым: "Таврия" отмечает юбилейДвухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году

