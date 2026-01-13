Сколько пассажиров привезли в Крым на Новый год поезда "Таврия"

https://crimea.ria.ru/20260113/skolko-passazhirov-privezli-v-krym-na-novyy-god-poezda-tavriya-1152351833.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В новогодние каникулы поезда перевезли почти 300 тысяч пассажиров в Крым и обратно, сообщает во вторник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Самыми "горячими" днями стали 28 декабря и 10 января – в эти даты поезда перевезли более чем по 20 тысяч пассажиров. Новый год в поездах встретили больше 9,5 тысяч путешественников. Три тысячи маленьких пассажиров на каникулах отправились в поездку в составе организованных групп, при этом каждый пассажир в возрасте от 3 до 12 лет получил в подарок брендированные елочные шары с изображением талисмана поездов крымского направления – народного проводника Таврибары и варежки-игогошки. Всего Крым и материковую часть России в праздники по железной дороге связали 12 поездов: пять ежедневных из Москвы, в том числе фирменный поезд "Таврия Экспресс", три ежедневных поезда из Санкт-Петербурга и четыре поезда из других регионов – Омска, Перми, Адлера и Кисловодска.Поезда "Таврия" за шесть лет перевезли больше 23 миллионов пассажиров в Крым и из Крыма, сообщали в конце декабря в "Гранд Сервис Экспресс".
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В новогодние каникулы поезда перевезли почти 300 тысяч пассажиров в Крым и обратно, сообщает во вторник пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Поездами "Таврия" в направлении полуострова Крым и обратно воспользовались 299,7 тысяч человек, это на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – привели в компании статистику за период с 26 декабря по 11 января.
Самыми "горячими" днями стали 28 декабря и 10 января – в эти даты поезда перевезли более чем по 20 тысяч пассажиров. Новый год в поездах встретили больше 9,5 тысяч путешественников. Три тысячи маленьких пассажиров на каникулах отправились в поездку в составе организованных групп, при этом каждый пассажир в возрасте от 3 до 12 лет получил в подарок брендированные елочные шары с изображением талисмана поездов крымского направления – народного проводника Таврибары и варежки-игогошки.
"Больше всего пассажиров перевезли поезда № 91/92 Москва – Севастополь и № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь. Самым популярным направлением стало Москва – Симферополь – Москва", – уточняет перевозчик.
Всего Крым и материковую часть России в праздники по железной дороге связали 12 поездов: пять ежедневных из Москвы, в том числе фирменный поезд "Таврия Экспресс", три ежедневных поезда из Санкт-Петербурга и четыре поезда из других регионов – Омска, Перми, Адлера и Кисловодска.
Поезда "Таврия" за шесть лет перевезли больше 23 миллионов пассажиров
в Крым и из Крыма, сообщали в конце декабря в "Гранд Сервис Экспресс".
