Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году
Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году
В Крыму на 1 января 2026 года прошли легализацию 1015 гостевых домов, из них более 50 впервые принимали гостей на Новый год в рамках действующего российского... РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на 1 января 2026 года прошли легализацию 1015 гостевых домов, из них более 50 впервые принимали гостей на Новый год в рамках действующего российского законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.Перед новогодними праздниками Минкурортов Крыма подсчитывали приблизительное число гостевых домов, которые смогут принимать гостей в Новый год легально, и это было примерно 45-50, но в действительности легально работало в новогоднюю ночь большее число таких мест размещения, считает Маковей."И это тоже одно из наших достижений. У нас есть очень хорошие, качественные гостевые дома. Поэтому и дальше будем работать с этим сегментом рынка. И к летнему периоду у нас еще больше таких гостевых домов появится в легально работающим поле", – подытожил спикер.Ранее председатель Ассоциации гостевых домов РК Александра Портнова рассказала, что к концу 2025 года в Крыму в соответствии с требованиями нового закона зарегистрировались более 970 гостевых домов. При этом она отмечала, что число таких легальных мест размещения увеличивается буквально с каждым днем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создана Ассоциация гостевых домов – для чего это нужно Отели Крыма лидируют по прохождению самооценкиНовогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов
