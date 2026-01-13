https://crimea.ria.ru/20260113/skolko-gostevykh-domov-v-krymu-stali-legalnymi-k-novomu-godu-1152334936.html

Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году

Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году - РИА Новости Крым, 13.01.2026

Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году

В Крыму на 1 января 2026 года прошли легализацию 1015 гостевых домов, из них более 50 впервые принимали гостей на Новый год в рамках действующего российского... РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13T06:08

2026-01-13T06:08

2026-01-13T06:08

радио "спутник в крыму"

сергей маковей

крым

туризм в крыму

внутренний туризм

отдых в крыму

гостевые дома

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148810187_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_e70979a4bda00c6cff2fa7d3f20ad9ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на 1 января 2026 года прошли легализацию 1015 гостевых домов, из них более 50 впервые принимали гостей на Новый год в рамках действующего российского законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.Перед новогодними праздниками Минкурортов Крыма подсчитывали приблизительное число гостевых домов, которые смогут принимать гостей в Новый год легально, и это было примерно 45-50, но в действительности легально работало в новогоднюю ночь большее число таких мест размещения, считает Маковей."И это тоже одно из наших достижений. У нас есть очень хорошие, качественные гостевые дома. Поэтому и дальше будем работать с этим сегментом рынка. И к летнему периоду у нас еще больше таких гостевых домов появится в легально работающим поле", – подытожил спикер.Ранее председатель Ассоциации гостевых домов РК Александра Портнова рассказала, что к концу 2025 года в Крыму в соответствии с требованиями нового закона зарегистрировались более 970 гостевых домов. При этом она отмечала, что число таких легальных мест размещения увеличивается буквально с каждым днем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создана Ассоциация гостевых домов – для чего это нужно Отели Крыма лидируют по прохождению самооценкиНовогодние каникулы в Крыму: топ городов полуострова у туристов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей маковей, крым, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, гостевые дома, новости крыма