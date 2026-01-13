Рейтинг@Mail.ru
Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году - РИА Новости Крым, 13.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260113/skolko-gostevykh-domov-v-krymu-stali-legalnymi-k-novomu-godu-1152334936.html
Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году
Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году
В Крыму на 1 января 2026 года прошли легализацию 1015 гостевых домов, из них более 50 впервые принимали гостей на Новый год в рамках действующего российского... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T06:08
2026-01-13T06:08
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148810187_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_e70979a4bda00c6cff2fa7d3f20ad9ab.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на 1 января 2026 года прошли легализацию 1015 гостевых домов, из них более 50 впервые принимали гостей на Новый год в рамках действующего российского законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.Перед новогодними праздниками Минкурортов Крыма подсчитывали приблизительное число гостевых домов, которые смогут принимать гостей в Новый год легально, и это было примерно 45-50, но в действительности легально работало в новогоднюю ночь большее число таких мест размещения, считает Маковей."И это тоже одно из наших достижений. У нас есть очень хорошие, качественные гостевые дома. Поэтому и дальше будем работать с этим сегментом рынка. И к летнему периоду у нас еще больше таких гостевых домов появится в легально работающим поле", – подытожил спикер.Ранее председатель Ассоциации гостевых домов РК Александра Портнова рассказала, что к концу 2025 года в Крыму в соответствии с требованиями нового закона зарегистрировались более 970 гостевых домов. При этом она отмечала, что число таких легальных мест размещения увеличивается буквально с каждым днем.
сергей маковей, крым, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых в крыму, гостевые дома, новости крыма
Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году

В Крыму к Новому году стали легальными более 1000 гостевых домов

06:08 13.01.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на горы в Алупке
Вид на горы в Алупке - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на 1 января 2026 года прошли легализацию 1015 гостевых домов, из них более 50 впервые принимали гостей на Новый год в рамках действующего российского законодательства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей.

"Легализацию на 1 января (в Крыму) прошли 1015 гостевых домов. И это очень хороший показатель. Мы в лидерах в Российской Федерации по выводу их из тени", – сказал гость эфира.

Перед новогодними праздниками Минкурортов Крыма подсчитывали приблизительное число гостевых домов, которые смогут принимать гостей в Новый год легально, и это было примерно 45-50, но в действительности легально работало в новогоднюю ночь большее число таких мест размещения, считает Маковей.
"И это тоже одно из наших достижений. У нас есть очень хорошие, качественные гостевые дома. Поэтому и дальше будем работать с этим сегментом рынка. И к летнему периоду у нас еще больше таких гостевых домов появится в легально работающим поле", – подытожил спикер.
Ранее председатель Ассоциации гостевых домов РК Александра Портнова рассказала, что к концу 2025 года в Крыму в соответствии с требованиями нового закона зарегистрировались более 970 гостевых домов. При этом она отмечала, что число таких легальных мест размещения увеличивается буквально с каждым днем.
