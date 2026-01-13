Рейтинг@Mail.ru
Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь
Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь
После ярких новогодних праздников желающих путешествовать не уменьшается. В январе востребованность на туристические поездки семьей по России выросла на 7... РИА Новости Крым, 13.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111599/17/1115991733_0:207:5256:3164_1920x0_80_0_0_2cb304efb3fc3c3372b531ae36718cf9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. После ярких новогодних праздников желающих путешествовать не уменьшается. В январе востребованность на туристические поездки семьей по России выросла на 7 процентов по сравнению с прошлым годом. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Согласно исследованию, в топ лидеров городов для январского отдыха с детьми вошли Ялта и Севастополь. На первом месте Санкт-Петербург , за которым 13% бронирований с детьми. На втором – Москва , а на третьем - Сочи (11% и 7% бронирований с детьми в январе соответственно). Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей рассказал, что больше всего туристов на новогодние каникулы побывали в Ялте, Судаке и Севастополе, останавливаясь в местных отелях на 2-3 дня. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому годуНовогоднее чудо Крыма: чем удивили туристов на полуострове в праздникиРоссияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЗимняя Ялта. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. После ярких новогодних праздников желающих путешествовать не уменьшается. В январе востребованность на туристические поездки семьей по России выросла на 7 процентов по сравнению с прошлым годом. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
Согласно исследованию, в топ лидеров городов для январского отдыха с детьми вошли Ялта и Севастополь. На первом месте Санкт-Петербург , за которым 13% бронирований с детьми. На втором – Москва , а на третьем - Сочи (11% и 7% бронирований с детьми в январе соответственно).
В Ялте семьи с детьми бронируют отдых на четыре дня. В среднем одна ночевка обойдется в 5685 рублей. В Севастополе туристы планируют провести три дня со средним чеком за ночь 4502 рубля, уточняют аналитики туротрасли.
Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей рассказал, что больше всего туристов на новогодние каникулы побывали в Ялте, Судаке и Севастополе, останавливаясь в местных отелях на 2-3 дня.
Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому году
Новогоднее чудо Крыма: чем удивили туристов на полуострове в праздники
Россияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР
