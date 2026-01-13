https://crimea.ria.ru/20260113/rossiyane-s-detmi-v-yanvare-edut-v-yaltu-i-sevastopol-1152342150.html

Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь

Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь - РИА Новости Крым, 13.01.2026

Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь

После ярких новогодних праздников желающих путешествовать не уменьшается. В январе востребованность на туристические поездки семьей по России выросла на 7... РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13T09:04

2026-01-13T09:04

2026-01-13T09:04

крым

ялта

севастополь

туризм в крыму

туризм

внутренний туризм

отдых

отдых в крыму

детский отдых

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111599/17/1115991733_0:207:5256:3164_1920x0_80_0_0_2cb304efb3fc3c3372b531ae36718cf9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. После ярких новогодних праздников желающих путешествовать не уменьшается. В январе востребованность на туристические поездки семьей по России выросла на 7 процентов по сравнению с прошлым годом. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Согласно исследованию, в топ лидеров городов для январского отдыха с детьми вошли Ялта и Севастополь. На первом месте Санкт-Петербург , за которым 13% бронирований с детьми. На втором – Москва , а на третьем - Сочи (11% и 7% бронирований с детьми в январе соответственно). Ранее председатель "Крымской гостиничной ассоциации" Сергей Маковей рассказал, что больше всего туристов на новогодние каникулы побывали в Ялте, Судаке и Севастополе, останавливаясь в местных отелях на 2-3 дня. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько гостевых домов в Крыму стали легальными к Новому годуНовогоднее чудо Крыма: чем удивили туристов на полуострове в праздникиРоссияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР

https://crimea.ria.ru/20260105/kak-izmenitsya-turisticheskaya-otrasl-v-krymu-v-2026-godu-1151927413.html

крым

ялта

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, севастополь, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, детский отдых, новости крыма, общество