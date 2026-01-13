https://crimea.ria.ru/20260113/reyd-v-sevastopole-otkryli-1152358906.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T16:58
2026-01-13T16:58
2026-01-13T16:58
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181775_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de050dd52cabb862d1c5fa7b29b594cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы пассажирских катеров и паромов через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Рейд в городе периодически закрывают из-за непогоды или в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181775_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec267c6e6ed50eb80de379d462c09763.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе открыли рейд