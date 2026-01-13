https://crimea.ria.ru/20260113/raschischat-dorogi-na-yubk-vyekhali-pyat-spetsmashin-iz-simferopolya-1152344710.html

Расчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя

Расчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя - РИА Новости Крым, 13.01.2026

Расчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя

В Гурзуф на расчистку дорог от снега дополнительно направлены пять спецмашин из Симферополя. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Гурзуф на расчистку дорог от снега дополнительно направлены пять спецмашин из Симферополя. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".Во вторник в авточатах стали появляться сообщения о сложной обстановке на трассе возле Гурзуфа. Водители пишут, что дорога частично перекрыта из-за того, что несколько машин занесло на снегу. Образовался затор.Кроме того, как уточнили в компании, в Алуште сейчас +3, сухо, на Ангарском перевале -3, дорога сухая, на Шапке партизан -3, сухо."В работе две дорожные машины, в дежурстве две машины и погрузчик. Осадки ожидаются осадки после 13.00", - добавили в "Крымавтодоре".Ранее во вторник сообщалось, что участок автомобильной дороги Ялта – Севастополь засыпало снегом – дорожники расчищают покрытие. Также сообщалось, что проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт.Самые важные новости ищите в нашихсоцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани из-за непогоды ограничили движение грузовиков по трассамАвтомобиль попал под грузовой поезд в АдыгееЛавина парализовала движение в Петропавловске-Камчатском – видео

