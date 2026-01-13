Рейтинг@Mail.ru
Расчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя
13.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Расчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя
Расчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Расчищать дороги на ЮБК выехали пять спецмашин из Симферополя
В Гурзуф на расчистку дорог от снега дополнительно направлены пять спецмашин из Симферополя. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 13.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144020281_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ec611b6cf8c322b6ef269462eaa1ea0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Гурзуф на расчистку дорог от снега дополнительно направлены пять спецмашин из Симферополя. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".Во вторник в авточатах стали появляться сообщения о сложной обстановке на трассе возле Гурзуфа. Водители пишут, что дорога частично перекрыта из-за того, что несколько машин занесло на снегу. Образовался затор.Кроме того, как уточнили в компании, в Алуште сейчас +3, сухо, на Ангарском перевале -3, дорога сухая, на Шапке партизан -3, сухо."В работе две дорожные машины, в дежурстве две машины и погрузчик. Осадки ожидаются осадки после 13.00", - добавили в "Крымавтодоре".Ранее во вторник сообщалось, что участок автомобильной дороги Ялта – Севастополь засыпало снегом – дорожники расчищают покрытие. Также сообщалось, что проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт.
11:17 13.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В Гурзуф на расчистку дорог от снега дополнительно направлены пять спецмашин из Симферополя. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".
Во вторник в авточатах стали появляться сообщения о сложной обстановке на трассе возле Гурзуфа. Водители пишут, что дорога частично перекрыта из-за того, что несколько машин занесло на снегу. Образовался затор.
"В работе три комбинированные дорожные машины и один погрузчик, уже вышли на этот участок. В помощь из Симферополя направлено пять машин, они уже в пути", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, как уточнили в компании, в Алуште сейчас +3, сухо, на Ангарском перевале -3, дорога сухая, на Шапке партизан -3, сухо.
"В работе две дорожные машины, в дежурстве две машины и погрузчик. Осадки ожидаются осадки после 13.00", - добавили в "Крымавтодоре".
Ранее во вторник сообщалось, что участок автомобильной дороги Ялта – Севастополь засыпало снегом – дорожники расчищают покрытие. Также сообщалось, что проезд на территорию национального парка "Крымский" под Алуштой, где расположен мужской монастырь Косьмы и Дамиана, временно закрыт.
