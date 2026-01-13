https://crimea.ria.ru/20260113/rada-podderzhala-otstavku-malyuka-s-dolzhnosti-glavy-sbu-1152353192.html
Рада поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ
Верховная рада Украины уволила Василия Малюка* с должности главы СБУ. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины уволила Василия Малюка* с должности главы СБУ. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.Ранее во вторник также сообщалось об отставке с поста министра обороны страны Дениса Шмыгаля.В начале января Владимир Зеленский сообщил, что предложил должность министра обороны первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, а Шмыгалю – пост первого вице-премьера.* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего"Игры престолов" и сигнал России: что значат новые назначения на УкраинеЗеленский назначил врио главы СБУ
Депутаты Верховной рады Украины одобрили отставку Малюка* с поста главы СБУ