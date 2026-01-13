Рейтинг@Mail.ru
Рада поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Рада поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ
Рада поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Рада поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ
Верховная рада Украины уволила Василия Малюка* с должности главы СБУ. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T15:40
2026-01-13T15:40
украина
василий малюк
кадровые перестановки
верховная рада украины
новости
сбу (служба безопасности украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины уволила Василия Малюка* с должности главы СБУ. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.Ранее во вторник также сообщалось об отставке с поста министра обороны страны Дениса Шмыгаля.В начале января Владимир Зеленский сообщил, что предложил должность министра обороны первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, а Шмыгалю – пост первого вице-премьера.* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
Новости
украина, василий малюк, кадровые перестановки, верховная рада украины, новости, сбу (служба безопасности украины)
Рада поддержала отставку Малюка* с должности главы СБУ

Депутаты Верховной рады Украины одобрили отставку Малюка* с поста главы СБУ

15:40 13.01.2026
 
© t.me/SBUkr Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк
 Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк
© t.me/SBUkr
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины уволила Василия Малюка* с должности главы СБУ. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Рада уволила Малюка* с должности главы СБУ. За – 235", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что это последняя отставка на сегодня.
Ранее во вторник также сообщалось об отставке с поста министра обороны страны Дениса Шмыгаля.
В начале января Владимир Зеленский сообщил, что предложил должность министра обороны первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, а Шмыгалю – пост первого вице-премьера.
* внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России
