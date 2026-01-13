Рейтинг@Mail.ru
Рада одобрила отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины
Рада одобрила отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины
Рада одобрила отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Рада одобрила отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины
Верховная рада Украины поддержала отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны страны, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны страны, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.За отставку проголосовали 265 нардепов, против – семеро.Денис Шмыгаль был назначен на пост министра обороны Украины менее полугода назад. До этого он возглавлял кабинет министров страны.В начале января Владимир Зеленский сообщил, что предложил должность министра обороны первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, а Шмыгалю – пост первого вице-премьера.
Рада одобрила отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины

Верховная рада Украины одобрила отставку Шмыгаля с поста министра обороны

14:47 13.01.2026
 
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© Фото со страницы Дениса Шмыгаля в FB
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны страны, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности министра обороны", - написал он в своем Telegram-канале.
За отставку проголосовали 265 нардепов, против – семеро.
Денис Шмыгаль был назначен на пост министра обороны Украины менее полугода назад. До этого он возглавлял кабинет министров страны.
В начале января Владимир Зеленский сообщил, что предложил должность министра обороны первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, а Шмыгалю – пост первого вице-премьера.
