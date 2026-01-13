https://crimea.ria.ru/20260113/rada-odobrila-otstavku-shmygalya-s-posta-ministra-oborony-ukrainy-1152351667.html
Рада одобрила отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины
Верховная рада Украины поддержала отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны страны, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Верховная рада Украины поддержала отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны страны, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.За отставку проголосовали 265 нардепов, против – семеро.Денис Шмыгаль был назначен на пост министра обороны Украины менее полугода назад. До этого он возглавлял кабинет министров страны.В начале января Владимир Зеленский сообщил, что предложил должность министра обороны первому вице-премьеру и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, а Шмыгалю – пост первого вице-премьера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего "Игры престолов" и сигнал России: что значат новые назначения на Украине Зеленский назначил врио главы СБУ
