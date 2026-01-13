Рейтинг@Mail.ru
Пожар в магазине в Ялте – названы предварительные причины - РИА Новости Крым, 13.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260113/pozhar-v-magazine-v-yalte--nazvany-predvaritelnye-prichiny-1152348331.html
Пожар в магазине в Ялте – названы предварительные причины
Пожар в магазине в Ялте – названы предварительные причины - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Пожар в магазине в Ялте – названы предварительные причины
Возможной причиной крупного пожара в магазине в поселке Виноградное под Ялтой могли стать перебои в работе электросетей или неисправность холодильного... РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Возможной причиной крупного пожара в магазине в поселке Виноградное под Ялтой могли стать перебои в работе электросетей или неисправность холодильного оборудования. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.10 января огонь охватил тысячу квадратных метров магазина на улице Красина в поселке городского типа Виноградное. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа. Ликвидировать пожар удалось под утро следующего дня. К тушению привлекались более 61 спасателя и 21 единицы техники.
РИА Новости Крым
Пожар в магазине в Ялте – названы предварительные причины

Неисправность холодильников могла стать причиной крупного пожара в магазине в Ялте - МЧС

12:57 13.01.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Ялте потушили пожар в магазине на площади 1000 квадратов
В Ялте потушили пожар в магазине на площади 1000 квадратов
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Возможной причиной крупного пожара в магазине в поселке Виноградное под Ялтой могли стать перебои в работе электросетей или неисправность холодильного оборудования. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.
10 января огонь охватил тысячу квадратных метров магазина на улице Красина в поселке городского типа Виноградное. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа. Ликвидировать пожар удалось под утро следующего дня. К тушению привлекались более 61 спасателя и 21 единицы техники.

"Эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России проводят необходимые экспертизы и исследования, идентификацию горючих веществ и материалов. Наиболее вероятной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети или электрооборудования холодильных установок", – объяснили в МЧС.

В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человека
В Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человека
Три человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи
 
