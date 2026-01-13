https://crimea.ria.ru/20260113/pozhar-v-magazine-v-yalte--nazvany-predvaritelnye-prichiny-1152348331.html

Пожар в магазине в Ялте – названы предварительные причины

Пожар в магазине в Ялте – названы предварительные причины - РИА Новости Крым, 13.01.2026

Пожар в магазине в Ялте – названы предварительные причины

Возможной причиной крупного пожара в магазине в поселке Виноградное под Ялтой могли стать перебои в работе электросетей или неисправность холодильного... РИА Новости Крым, 13.01.2026

2026-01-13T12:57

2026-01-13T12:57

2026-01-13T12:57

крым

ялта

гу мчс рф по республике крым

пожар

происшествия

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0b/1152297265_14:0:1490:830_1920x0_80_0_0_03948f12afc6bdb48e713edc7d89dfc4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Возможной причиной крупного пожара в магазине в поселке Виноградное под Ялтой могли стать перебои в работе электросетей или неисправность холодильного оборудования. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.10 января огонь охватил тысячу квадратных метров магазина на улице Красина в поселке городского типа Виноградное. Пламя было локализовано спустя два с половиной часа. Ликвидировать пожар удалось под утро следующего дня. К тушению привлекались более 61 спасателя и 21 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за новогодние праздники спасли 24 человекаВ Крыму в новогодние праздники на пожарах погибли четыре человекаТри человека спасли и 250 эвакуировали из горящей пятиэтажки в Сочи

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, гу мчс рф по республике крым, пожар, происшествия, новости крыма