Почему русские празднуют Новый год два раза
Почему русские празднуют Новый год два раза
На первый взгляд странное словосочетание, оксюморон "старый новый год" имеет давние традиции празднования на постсоветском пространстве. Откуда пришли традиции... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T22:08
2026-01-13T22:08
новый год
старый новый год
русский народ
история
традиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. На первый взгляд странное словосочетание, оксюморон "старый новый год" имеет давние традиции празднования на постсоветском пространстве. Откуда пришли традиции празднования Старого Нового года и что приготовить на праздничный стол – в материале РИА Новости Крым.Старый новый год – редкий феноменСтарый Новый год является редким историческим феноменом. Он отмечается преимущественно в тех странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем.К ХХ веку календарь Российской империи на 13 суток отставал от Европы, давно перешедшей на Григорианский Календарь. Позже, чтобы сократить этот разрыв, в 1918 году декретом был осуществлен переход на григорианский календарь – новый стиль, а 14 января – день Святого Василия – оказался Старым Новым Годом.Где еще отмечают?Старый Новый год отмечают не только в России, но и в странах бывшего СССР, а также в бывшей Югославии и даже в некоторых кантонах Швейцарии.Традиция встречать старый Новый год сохранилась в Сербии и в Черногории. Сербы называют этот праздник Сербский Новый год. Старый Новый год отмечается и в Македонии.В Швейцарии старый Новый год по юлианскому календарю (старый день св. Сильвестра) отмечают также в некоторых немецкоязычных кантонах Швейцарии. В отличии от России, это следы не церковного, а народного неприятия перехода на григорианский календарь в XVII – XVIII веках.Как готовились и что подавали на столВ день 13 января начинали готовиться к новому циклу рождественско-новогодних праздников. Хозяин тщательным образом убирал двор, вычищал и хорошо кормил домашнюю живность, а хозяйка готовила все необходимое: праздничные кушанья и праздничную одежду для семейства.Щедрый ужин готовили преимущественно из скоромных кушаний: жаркое, жареное мясо, колбасы, блины с салом, пироги, вареники с творогом, ведь Старый Новый год выпадает на святки – период между Рождеством и Крещением.Святой Василий в народе считался покровителем свиней, вот почему обязательными на праздничном столе были блюда из свинины: буженина, котлеты, битки, крученики, жаркое, домашняя колбаса. Не зря ведь существовала поговорка: "Свинку да боровка для Васильева вечерка". Гарниром к мясным блюдам обычно был картофель либо каша.Обязательным было приготовление блинов. В ходе их готовки хозяйки приговаривали: "Чтобы все так росло в Новом году, как блины на дрожжах и, чтобы солнце доброе грело нивы, как огонь печет блины".Обязательными для новогоднего стола были кутья (как в сочельник). А благодаря своему мясному изобилию эта трапеза получила названия в южнорусских губерниях "богатая кутья", а в северо-западных районах России – "жирная кутья" или "щедруха".Как канун Нового года и конкретная граница между прошлым и будущим Васильев вечер считался в народе временем самых точных и верных гаданий.Первый день нового года 14 января знаменовался обходным обрядом посевания ранним утром, днем устраивали конские бега, а на улицах царило оживление.Заходя в гости, крестьяне поздравляли соседей. Войдя в избу, гость молился на иконы и обращался сначала к хозяину, а затем к хозяйке и другим домочадцам: "С Новым годом вас, с новым счастьем!" Хозяин поздравлял гостей в ответ теми же словами. Вечером устраивались игрища, гадания, ряженье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Почему русские празднуют Новый год два раза

Русский исторический феномен Старый новый год

22:08 13.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. На первый взгляд странное словосочетание, оксюморон "старый новый год" имеет давние традиции празднования на постсоветском пространстве. Откуда пришли традиции празднования Старого Нового года и что приготовить на праздничный стол – в материале РИА Новости Крым.

Старый новый год – редкий феномен

Старый Новый год является редким историческим феноменом. Он отмечается преимущественно в тех странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем.
К ХХ веку календарь Российской империи на 13 суток отставал от Европы, давно перешедшей на Григорианский Календарь. Позже, чтобы сократить этот разрыв, в 1918 году декретом был осуществлен переход на григорианский календарь – новый стиль, а 14 января – день Святого Василия – оказался Старым Новым Годом.

Где еще отмечают?

Старый Новый год отмечают не только в России, но и в странах бывшего СССР, а также в бывшей Югославии и даже в некоторых кантонах Швейцарии.
Традиция встречать старый Новый год сохранилась в Сербии и в Черногории. Сербы называют этот праздник Сербский Новый год. Старый Новый год отмечается и в Македонии.
В Швейцарии старый Новый год по юлианскому календарю (старый день св. Сильвестра) отмечают также в некоторых немецкоязычных кантонах Швейцарии. В отличии от России, это следы не церковного, а народного неприятия перехода на григорианский календарь в XVII – XVIII веках.

Как готовились и что подавали на стол

В день 13 января начинали готовиться к новому циклу рождественско-новогодних праздников. Хозяин тщательным образом убирал двор, вычищал и хорошо кормил домашнюю живность, а хозяйка готовила все необходимое: праздничные кушанья и праздничную одежду для семейства.
Щедрый ужин готовили преимущественно из скоромных кушаний: жаркое, жареное мясо, колбасы, блины с салом, пироги, вареники с творогом, ведь Старый Новый год выпадает на святки – период между Рождеством и Крещением.
Святой Василий в народе считался покровителем свиней, вот почему обязательными на праздничном столе были блюда из свинины: буженина, котлеты, битки, крученики, жаркое, домашняя колбаса. Не зря ведь существовала поговорка: "Свинку да боровка для Васильева вечерка". Гарниром к мясным блюдам обычно был картофель либо каша.
Обязательным было приготовление блинов. В ходе их готовки хозяйки приговаривали: "Чтобы все так росло в Новом году, как блины на дрожжах и, чтобы солнце доброе грело нивы, как огонь печет блины".
Обязательными для новогоднего стола были кутья (как в сочельник). А благодаря своему мясному изобилию эта трапеза получила названия в южнорусских губерниях "богатая кутья", а в северо-западных районах России – "жирная кутья" или "щедруха".
Как канун Нового года и конкретная граница между прошлым и будущим Васильев вечер считался в народе временем самых точных и верных гаданий.
Первый день нового года 14 января знаменовался обходным обрядом посевания ранним утром, днем устраивали конские бега, а на улицах царило оживление.
Заходя в гости, крестьяне поздравляли соседей. Войдя в избу, гость молился на иконы и обращался сначала к хозяину, а затем к хозяйке и другим домочадцам: "С Новым годом вас, с новым счастьем!" Хозяин поздравлял гостей в ответ теми же словами. Вечером устраивались игрища, гадания, ряженье.
