Почему русские празднуют Новый год два раза

2026-01-13T22:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. На первый взгляд странное словосочетание, оксюморон "старый новый год" имеет давние традиции празднования на постсоветском пространстве. Откуда пришли традиции празднования Старого Нового года и что приготовить на праздничный стол – в материале РИА Новости Крым.Старый новый год – редкий феноменСтарый Новый год является редким историческим феноменом. Он отмечается преимущественно в тех странах, где православная церковь продолжает пользоваться юлианским календарем.К ХХ веку календарь Российской империи на 13 суток отставал от Европы, давно перешедшей на Григорианский Календарь. Позже, чтобы сократить этот разрыв, в 1918 году декретом был осуществлен переход на григорианский календарь – новый стиль, а 14 января – день Святого Василия – оказался Старым Новым Годом.Где еще отмечают?Старый Новый год отмечают не только в России, но и в странах бывшего СССР, а также в бывшей Югославии и даже в некоторых кантонах Швейцарии.Традиция встречать старый Новый год сохранилась в Сербии и в Черногории. Сербы называют этот праздник Сербский Новый год. Старый Новый год отмечается и в Македонии.В Швейцарии старый Новый год по юлианскому календарю (старый день св. Сильвестра) отмечают также в некоторых немецкоязычных кантонах Швейцарии. В отличии от России, это следы не церковного, а народного неприятия перехода на григорианский календарь в XVII – XVIII веках.Как готовились и что подавали на столВ день 13 января начинали готовиться к новому циклу рождественско-новогодних праздников. Хозяин тщательным образом убирал двор, вычищал и хорошо кормил домашнюю живность, а хозяйка готовила все необходимое: праздничные кушанья и праздничную одежду для семейства.Щедрый ужин готовили преимущественно из скоромных кушаний: жаркое, жареное мясо, колбасы, блины с салом, пироги, вареники с творогом, ведь Старый Новый год выпадает на святки – период между Рождеством и Крещением.Святой Василий в народе считался покровителем свиней, вот почему обязательными на праздничном столе были блюда из свинины: буженина, котлеты, битки, крученики, жаркое, домашняя колбаса. Не зря ведь существовала поговорка: "Свинку да боровка для Васильева вечерка". Гарниром к мясным блюдам обычно был картофель либо каша.Обязательным было приготовление блинов. В ходе их готовки хозяйки приговаривали: "Чтобы все так росло в Новом году, как блины на дрожжах и, чтобы солнце доброе грело нивы, как огонь печет блины".Обязательными для новогоднего стола были кутья (как в сочельник). А благодаря своему мясному изобилию эта трапеза получила названия в южнорусских губерниях "богатая кутья", а в северо-западных районах России – "жирная кутья" или "щедруха".Как канун Нового года и конкретная граница между прошлым и будущим Васильев вечер считался в народе временем самых точных и верных гаданий.Первый день нового года 14 января знаменовался обходным обрядом посевания ранним утром, днем устраивали конские бега, а на улицах царило оживление.Заходя в гости, крестьяне поздравляли соседей. Войдя в избу, гость молился на иконы и обращался сначала к хозяину, а затем к хозяйке и другим домочадцам: "С Новым годом вас, с новым счастьем!" Хозяин поздравлял гостей в ответ теми же словами. Вечером устраивались игрища, гадания, ряженье.

