Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым

Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым - РИА Новости Крым, 13.01.2026

Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым

13.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" возобновляет ранее приостановленную продажу билетов на ряд поездов "Таврия" крымского направления, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.Актуальную информацию можно уточнить на сайте и в мобильном приложении перевозчика.Пауза в продажах на поезда, соединяющие Крым с Москвой, Санкт-Петербургом, Пермью, Тюменью, Адлером, Кисловодском и Минеральными Водами была связана с корректировкой расписания на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре, уточнили в пресс-службе.В новогодние каникулы поезда перевезли почти 300 тысяч пассажиров в Крым и обратно, сообщили ранее во вторник в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские проводники стали лучшими в странеЗа 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажировДвухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году

