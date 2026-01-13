https://crimea.ria.ru/20260113/perevozchik-vozobnovil-prodazhu-biletov-na-poezda-v-krym-1152360943.html
Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" возобновляет ранее приостановленную продажу билетов на ряд поездов "Таврия" крымского направления, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.Актуальную информацию можно уточнить на сайте и в мобильном приложении перевозчика.Пауза в продажах на поезда, соединяющие Крым с Москвой, Санкт-Петербургом, Пермью, Тюменью, Адлером, Кисловодском и Минеральными Водами была связана с корректировкой расписания на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре, уточнили в пресс-службе.В новогодние каникулы поезда перевезли почти 300 тысяч пассажиров в Крым и обратно, сообщили ранее во вторник в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские проводники стали лучшими в странеЗа 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажировДвухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году
