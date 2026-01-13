Рейтинг@Mail.ru
Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым
Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым
"Гранд Сервис Экспресс" возобновляет ранее приостановленную продажу билетов на ряд поездов "Таврия" крымского направления, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" возобновляет ранее приостановленную продажу билетов на ряд поездов "Таврия" крымского направления, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.Актуальную информацию можно уточнить на сайте и в мобильном приложении перевозчика.Пауза в продажах на поезда, соединяющие Крым с Москвой, Санкт-Петербургом, Пермью, Тюменью, Адлером, Кисловодском и Минеральными Водами была связана с корректировкой расписания на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре, уточнили в пресс-службе.В новогодние каникулы поезда перевезли почти 300 тысяч пассажиров в Крым и обратно, сообщили ранее во вторник в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
гранд сервис экспресс, крым, новости крыма, поезд, железная дорога, новости, отдых в крыму, туризм в крыму
Перевозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым

Продажу билетов на ряд поездов крымского направления возобновили – перевозчик

18:08 13.01.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" возобновляет ранее приостановленную продажу билетов на ряд поездов "Таврия" крымского направления, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

"Возобновляется продажа билетов на поезда "Таврия" крымского направления с 22 марта. Продажа билетов возобновляется поэтапно", – сообщили в компании.

Актуальную информацию можно уточнить на сайте и в мобильном приложении перевозчика.
Пауза в продажах на поезда, соединяющие Крым с Москвой, Санкт-Петербургом, Пермью, Тюменью, Адлером, Кисловодском и Минеральными Водами была связана с корректировкой расписания на время плановых ремонтных работ на инфраструктуре, уточнили в пресс-службе.
В новогодние каникулы поезда перевезли почти 300 тысяч пассажиров в Крым и обратно, сообщили ранее во вторник в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
