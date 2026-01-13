Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Новости СВО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
Новости СВО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 13.01.2026
Новости СВО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
В течение минувших суток безвозвратные потери киевского режима в живой силе превысили 1270 боевиков, уничтожено 18 броневиков и орудий артиллерии, а также... РИА Новости Крым, 13.01.2026
2026-01-13T13:39
2026-01-13T13:39
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0d/1152349003_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_0b9129a35c6109c7183a02f10cc07467.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В течение минувших суток безвозвратные потери киевского режима в живой силе превысили 1270 боевиков, уничтожено 18 броневиков и орудий артиллерии, а также восемь складов с материальными средствами и боеприпасами. Об этом говорится в сводке Минобороны России.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, подавив сопротивление украинских сил возле Мирополья на Сумщине.На Харьковском направлении боевики Зеленского ликвидированы под Старицей и Волчанскими Хуторами. ВСУ потеряли свыше 185 боевиков,17 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Сожжены станция РЭБ и два склада материальных средств.Военнослужащие группировки "Запад" перебазировались на более выгодные рубежи и позиции, разгромив противника под Грушевкой, Петровкой, Благодатовкой, Купянском-Узловым в Харьковской области, а также возле Новоегоровки в ЛНР и Яровой, Соснового, Дробышево и Ильичевки в ДНР."Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 13 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сводке.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, истощив вражеские подразделения в окрестностях Закотного, Резниковки, Петровского, Приволья, Миньковки, Константиновки и Степановки на территории ДНР.Потери ВСУ на этом участке превысили 165 боевиков, также уничтожены пять броневиков, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, поразив ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Криворожье, Водянское, Торецкое, Русин Яр, Вольное, Сухецкое ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.Потери киевского режима на этой линии фронта - внушительные: за сутки ликвидировано до 400 боевиков, подбит броневик, девять пикапов и артиллерийское орудие.Подразделения группировки "Восток" проломили украинскую оборону, изничтожив боевиков в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Розовка, Новоукраинка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Прилуки Запорожской области и Братское на Днепропетровщине.Подразделения группировки "Днепр" поразили украинских штурмовиков, береговую оборону и бригады теробороны возле Днепровского на Херсонщине, Орехова и Павловки Запорожской области.За сутки уничтожены 65 боевиков, танк, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции РЭБ и три склада боеприпасов и материальных средств, перечислили в пресс-службе профильного министерства.Ранее во вторник сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины. Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были ликвидированы 78 дронов ВСУ.
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Новости СВО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

Новости СВО: за сутки Киев потерял почти 1300 боевиков

13:39 13.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО
Работа связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В течение минувших суток безвозвратные потери киевского режима в живой силе превысили 1270 боевиков, уничтожено 18 броневиков и орудий артиллерии, а также восемь складов с материальными средствами и боеприпасами. Об этом говорится в сводке Минобороны России.
Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, подавив сопротивление украинских сил возле Мирополья на Сумщине.
На Харьковском направлении боевики Зеленского ликвидированы под Старицей и Волчанскими Хуторами. ВСУ потеряли свыше 185 боевиков,17 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Сожжены станция РЭБ и два склада материальных средств.
Военнослужащие группировки "Запад" перебазировались на более выгодные рубежи и позиции, разгромив противника под Грушевкой, Петровкой, Благодатовкой, Купянском-Узловым в Харьковской области, а также возле Новоегоровки в ЛНР и Яровой, Соснового, Дробышево и Ильичевки в ДНР.
"Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 13 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сводке.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, истощив вражеские подразделения в окрестностях Закотного, Резниковки, Петровского, Приволья, Миньковки, Константиновки и Степановки на территории ДНР.
Потери ВСУ на этом участке превысили 165 боевиков, также уничтожены пять броневиков, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, поразив ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Криворожье, Водянское, Торецкое, Русин Яр, Вольное, Сухецкое ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери киевского режима на этой линии фронта - внушительные: за сутки ликвидировано до 400 боевиков, подбит броневик, девять пикапов и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки "Восток" проломили украинскую оборону, изничтожив боевиков в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Розовка, Новоукраинка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Прилуки Запорожской области и Братское на Днепропетровщине.
"ВСУ потеряли свыше 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и девять автомобилей", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
Подразделения группировки "Днепр" поразили украинских штурмовиков, береговую оборону и бригады теробороны возле Днепровского на Херсонщине, Орехова и Павловки Запорожской области.
За сутки уничтожены 65 боевиков, танк, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции РЭБ и три склада боеприпасов и материальных средств, перечислили в пресс-службе профильного министерства.
Ранее во вторник сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины. Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были ликвидированы 78 дронов ВСУ.
ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам Украины
Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
Армия России освободила Новобойковское в Запорожской области
 
