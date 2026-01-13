https://crimea.ria.ru/20260113/novosti-svo-v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-za-sutki-1152349119.html

Новости СВО: в Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

В течение минувших суток безвозвратные потери киевского режима в живой силе превысили 1270 боевиков, уничтожено 18 броневиков и орудий артиллерии, а также... РИА Новости Крым, 13.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. В течение минувших суток безвозвратные потери киевского режима в живой силе превысили 1270 боевиков, уничтожено 18 броневиков и орудий артиллерии, а также восемь складов с материальными средствами и боеприпасами. Об этом говорится в сводке Минобороны России.Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, подавив сопротивление украинских сил возле Мирополья на Сумщине.На Харьковском направлении боевики Зеленского ликвидированы под Старицей и Волчанскими Хуторами. ВСУ потеряли свыше 185 боевиков,17 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Сожжены станция РЭБ и два склада материальных средств.Военнослужащие группировки "Запад" перебазировались на более выгодные рубежи и позиции, разгромив противника под Грушевкой, Петровкой, Благодатовкой, Купянском-Узловым в Харьковской области, а также возле Новоегоровки в ЛНР и Яровой, Соснового, Дробышево и Ильичевки в ДНР."Потери противника составили до 190 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 13 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада боеприпасов", - говорится в сводке.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, истощив вражеские подразделения в окрестностях Закотного, Резниковки, Петровского, Приволья, Миньковки, Константиновки и Степановки на территории ДНР.Потери ВСУ на этом участке превысили 165 боевиков, также уничтожены пять броневиков, 14 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, поразив ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Криворожье, Водянское, Торецкое, Русин Яр, Вольное, Сухецкое ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области.Потери киевского режима на этой линии фронта - внушительные: за сутки ликвидировано до 400 боевиков, подбит броневик, девять пикапов и артиллерийское орудие.Подразделения группировки "Восток" проломили украинскую оборону, изничтожив боевиков в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Барвиновка, Любицкое, Розовка, Новоукраинка, Зализничное, Жовтневое, Терноватое, Прилуки Запорожской области и Братское на Днепропетровщине.Подразделения группировки "Днепр" поразили украинских штурмовиков, береговую оборону и бригады теробороны возле Днепровского на Херсонщине, Орехова и Павловки Запорожской области.За сутки уничтожены 65 боевиков, танк, десять автомобилей, два артиллерийских орудия, три станции РЭБ и три склада боеприпасов и материальных средств, перечислили в пресс-службе профильного министерства.Ранее во вторник сообщалось, что Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева по мирным российским городам нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленным предприятиям Украины. Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над Крымом 36 украинских беспилотников за три часа, всего над регионами РФ за этот период были ликвидированы 78 дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили "Орешником" по критически важным объектам УкраиныУдар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный заводАрмия России освободила Новобойковское в Запорожской области

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости