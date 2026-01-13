https://crimea.ria.ru/20260113/nad-taganrogom-otrazhayut-vozdushnuyu-ataku--1152341049.html

Над Таганрогом отражают воздушную атаку

Над Таганрогом отражают воздушную атаку

13.01.2026

Силы противовоздушной обороны России утром во вторник отражают воздушную атаку на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России утром во вторник отражают воздушную атаку на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Слюсарь призвал жителей соблюдать осторожность и находиться в укрытиях.Накануне ВСУ пытались нанести массированный удар по Крыму. В ночь на понедельник средства ПВО сбили четыре беспилотника над Крымом и акваторией Черного моря. По данным Спасательной службы Севастополя, в Балаклаве осколками повреждены два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома. Также осколками посекло два автомобиля. Затем, в течение дня российские средства ПВО отразили еще несколько атак противника дронами. В общей сложности были уничтожены еще не менее 19 БПЛА. Вечером над полуостровом сбили еще 36 вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

